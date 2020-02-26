Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

РИА Новости15:36

Эксперт оценил слова украинского политика о плане по «перехвату» Крыма

RT на русском16:00

Киев готовится к перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

URA.Ru15:41

Киев заявил о наличии плана, по которому Крым «выскользнет из ослабевших рук РФ»

Газета.Ru15:27

Украина разработала план перехвата Крыма «из ослабевших рук» России

Московский Комсомолец16:01

На Украине в очередной раз придумали, как вернуть Крым

REGNUM16:09

Киев намеревается забрать Крым из «ослабевших рук России»

News.ru15:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости 24 февраля в 17:35
Армия и оружие

ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны.
РИА Новости 05:50
Здоровье

Китай переломил ход вспышки коронавируса – эксперт ВОЗ

Китай изменил ход вспышки коронавируса нового типа COVID-19, которая уже достигла пика и пошла на спад быстрее, чем ожидалось.
Труд 04:12
Авто

В России с 1 марта изменится ГОСТ на раритетные автомобили

Новый ГОСТ для редких машин и мотоциклов, который был утвержден Росстандартом в конце ноября 2019 года, начнет действовать 1 марта.
SpeedMe 16:27
Технологии

Компания Google просит США помиловать Huawei

Компания Google обратилась к американскому правительству с просьбой разрешить ей продолжить сотрудничество с китайским производителем мобильных устройств Huawei.
Пятый канал 12:09
Авто

Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах

Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Tvoe-avto.com 13:08
Общество

Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса

Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Здоровье

Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках

Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
News.ru вчера в 07:16
Политика

Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Коммерсантъ 06:10
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $53

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
ТАСС 14:06
Кино

Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»

Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Piter.tv 13:10
Происшествия

Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова Коновалова

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову.
RT на русском 08:10
Происшествия

Неизвестный начал стрелять по сотрудникам пивоварни в США

Сотрудников пивоварни попросили оставаться в безопасных местах, так как злоумышленник все еще на свободе.
Российская газета 16:33
Общество

Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме

Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.
РИА Новости 13:56
Футбол

«Факел» обыграл СКА в матче за девятое место на Кубке ФНЛ

Спорт-Экспресс 13:20
Происшествия

Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 13:28
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Lenta.ru 14:12
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Политика

Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor вчера в 02:02
Шоу-бизнес

Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
ToDay News Ufa 02:53
Происшествия

В Элисте в многоквартирном доме произошёл хлопок газа

Shraibikus News 16:36
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
Футбол

«Ювентус» ни разу не пробил в створ ворот «Лиона» в первом тайме

«Бьянконери» за первый тайм нанесли четыре удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ: 3 удара прошли мимо, один был заблокирован.
Sports.ru 15:54
Общество

Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Южной Кореей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:58
Хоккей

«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка

Газета.Ru вчера в 22:13
Футбол

Реал — Манчестер Сити 1:2

РИА Новости 14:16
Кино

Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»

Актуальные Новости 24 февраля в 10:25
Футбол

Башкиров стал игроком «Заглембе»

Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
РИА Новости 14:59
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия

РБК 06:23
Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное