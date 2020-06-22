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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Киеве сообщили об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

Экс-прокурор Константин Кулик, который вел дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, сообщил, что в деле первоначально фигурировали компании Байдена, однако сейчас их там нет, передает ТАСС.
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На Украине рассказали об «исчезновении» компаний Байдена из дела Burisma

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Из дела «Бурисмы» исчезли компании Байдена — экс-прокурор Украины

ИА Красная Весна08:14

Украинский экс-прокурор: компании Байдена исчезли из дела Burisma

News.ru09:33

На Украине сообщили об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

Rambler News Service09:27

На Украине раскрыли размер рекордной взятки за закрытие дела Байденов

Lenta.ru08:46

В Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

ТАСС08:14

В Киеве сообщили об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

Аргументы и Факты09:55
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В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

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Nord Stream 2 должна обосновать апелляцию на решение регулятора ФРГ

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Политика

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Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК 12:45
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Наука

ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер

Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) приступила к разработке плана по строительству нового 100-километрового кругового суперколлайдера.
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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Футбол

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Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

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Opel показал новый Opel Mokka на видео

Новости о следующем поколении модели Opel Mokka перешли в видеоформат.
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Происшествия

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
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Медики Зауралья удостоены наград президента

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Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

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"Президент [США Дональд Трамп ранее] ясно дал понять, что, хотя мы в конечном счете уйдем из Сирии, в настоящее время ничего [такого] не рассматривается", - заявил американский дипломат.
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Ярославский депутат подал заявление в СК на Юрия Дудя

Дмитрий Петровский, депутат ярославского муниципалитета был возмущен подобным заявлением.
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Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем

Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
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Apple представит MacBook Pro и iMac на ARM-процессорах

Американская компания Apple готовит новые MacBook Pro и iMac, которые будут работать на ARM-процессорах собственного производства.
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