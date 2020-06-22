Экс-прокурор Константин Кулик, который вел дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, сообщил, что в деле первоначально фигурировали компании Байдена, однако сейчас их там нет, передает ТАСС.

В Киеве сообщили об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

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