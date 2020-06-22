Коронавирус
Аргументы и ФактыВ Киеве сообщили об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma
Экс-прокурор Константин Кулик, который вел дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, сообщил, что в деле первоначально фигурировали компании Байдена, однако сейчас их там нет, передает ТАСС.
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Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
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Дни24 06:58
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Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
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Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
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Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
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Новости о следующем поколении модели Opel Mokka перешли в видеоформат.
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Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
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Медики Зауралья удостоены наград президента
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Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
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Матч «Сочи» — «Ростов» не будет переигран
Матч чемпионата России «Сочи» — «Ростов» не будет переигран. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
Статья президента России Владимира Путина в американском издании The National Interest — это, по выражению датского специалиста Эмиля Роттбёлля, «девять тысяч слов лжи».
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Apple представит MacBook Pro и iMac на ARM-процессорах
Американская компания Apple готовит новые MacBook Pro и iMac, которые будут работать на ARM-процессорах собственного производства.
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