Происшествия
ИзвестияСпецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину
Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве. Кадры задержания транслировал телеканал «112 Украина». Как сообщил глава МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, мужчину удалось задержать живым, взрыва не произошло.
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Спецназ обезвредил узбека, который грозился взорвать киевский банк из- за 106 тысяч рублей
Комсомольская правда08:40
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Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Российская газета 10:31
Общество
Прокуратура проверяет сведения о продаже базы данных автомобилистов
«Прокуратура Москвы организовала проверку сообщений о продаже в интернете базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья, в которой содержатся сведения о транспортных средствах, имена и телефоны владельцев автомобилей», — указывается в заявлении.
RT на русском 11:10
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Экономика
Мэрия Кемерова снова попытается взять кредит на 2 млрд рублей
Как уже писал ВашГород.ру, мэрия Кемерова уже объявляла аукционы на получение кредита.
ВашГород.ру 03:57
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Общество
Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
"На протяжении клинических испытаний добровольцы были изолированы в стационаре и находились под постоянным наблюдением наиболее опытных специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин", - сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 09:10
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Общество
СМИ рассказали о целевом наборе в престижные вузы для детей чиновников
Многие дети чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору, а не по результатам ЕГЭ или олимпиад.
Компания 09:53
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
По данным инсайдеров, код нового меню «Пуск» уже добавлен в майское необязательное обновление KB4568831.
Evo-rus.com 10:46
Общество
Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году
К началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 01:58
Экономика
«Интер РАО» приняла новую стратегию. В ней нет ничего о дивидендах
Совет директоров энергетической компании «Интер РАО» принял стратегию развития на период до 2025 года с перспективой до 2030 года.
РБК 08:29
Армия и оружие
В США заявили о завершении переговоров об отправке военных в Польшу
RT на русском 09:52
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Киберспорт
Iceberg поблагодарил Алоху за время, проведённое в команде
Киберспортсмен Илья Коробкин под ником "Alohadance" покинул команду FTM Мидер команды Богдан Василенко выразил благодарность бывшему партнеру.
Честный рейтинг букмекеров 09:34
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado для домашнего рынка
Toyota презентовала модернизированный Toyota Land Cruiser Prado, предназначенный для домашнего рынка.
Новые автомобили 10:58
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings 31 июля в 11:15
Футбол
«МЮ» предложил «Боруссии» разбить платеж за Санчо на три года
Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выплатить 70 млн евро этим летом. Еще 30 – через год, а оставшиеся 20 – в 2022 году.
ProstoProSport 03:32
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Фигурист и актриса везде появляются вместе: вместе ужинают в ресторане и прогуливаются по набережной.
Evo-rus.com 03:04
Экономика
В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом
Речь идет о страховых взносах, налоге на прибыль, НДФЛ и НДС. Таким образом, это будет способствовать принципам равенства налогообложения.
Evo-rus.com 02:02