Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов

"Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", – сообщил Медведев на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса (цитаты РИА Новости).