Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
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Задержан мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева и взявший заложника. Как сообщает «Громадське», об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По данным телеканала «112 Украина», СБУ провела штурм.В источнике
Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение.
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