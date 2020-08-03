Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

Захвативший заложника в банке в Киеве задержан

Задержан мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева и взявший заложника. Как сообщает «Громадське», об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По данным телеканала «112 Украина», СБУ провела штурм.В источнике
Антон Геращенкоукраинский политик
Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение.
Подробнее о событии
РБК

Спецназ обезвредил захватчика киевского банка

РБК08:49
РИА Новости

В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину

РИА Новости07:57
ТАСС

Спецназ задержал мужчину, захватившего банк в центре Киева

ТАСС08:17
RT на русском

Захвативший заложника в банке в Киеве задержан

RT на русском08:10
РЕН ТВ

Спецназ СБУ задержал террориста, захватившего банк в Киеве

РЕН ТВ08:01
Известия

Угрожавший взорвать банк в центре Киева мужчина требовал $1,5 тыс

Известия08:18
Коммерсантъ

В Киеве задержали захватчика банка

Коммерсантъ08:25
Реклама

Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение отправить под стражу Марину Кохал, обвиняемую в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.
RT на русском15:17
35
Реклама

Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов

"Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", – сообщил Медведев на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса (цитаты РИА Новости).
Вести.Ru10:56
1,1K
Реклама
Реклама

Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Россия испытает торпеду "Судного дня" осенью Россия готовится к испытаниям атомной подводной лодки К-329 "Белгород", которая выступит первым носителем сверхмощного, неуязвимого оружия "Судного дня" — беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой.
Пятый канал22:34
8
Реклама

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета14:02
38

Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября

Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.
РИА Новости15:54
Реклама

Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»

Марина Неелова убеждена, что за уходом Сергея Гармаша на самом деле стоит не беспокойство за будущее театра "Современник", которому тот отдал несколько десятилетий жизни, а неудовлетворенность амбиций.
Дни.ру11:15
55
Реклама

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Житель Нидерландов Эдсон Брандао, которому исполнилось 53 года выглядит значительно моложе своих лет и он поделился своим секретом изданию Unilad, рассказав о своем образе жизни и подходе к правильному питанию.
Ёлдаш10:35
30

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.
RT на русском14:12
254
Реклама
Реклама
Реклама