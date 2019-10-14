Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве стартовал марш украинских националистов

В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева. Они идут колонной по проезжей части бульвара Шевченко и улицы Крещатик. Из-за шествия движение автотранспорта по этим улицам перекрыто.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Украинские националисты начали марш протеста в Киеве

Lenta.ru09:05

Националисты проводят марш в центре Киева

RT на русском08:58

Марш националистов против особого статуса Донбасса начался в Киеве

Интерфакс07:59

В Киеве стартовал марш украинских националистов

РИА Новости08:22

Националисты в Киеве начали марш в честь УПА и против Зеленского

Взгляд.ру07:35

10 тысяч националистов идут маршем по центру Киева

REGNUM07:18

Националисты на марше призвали расправиться с Зеленским

Украина.ру08:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Религия

Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019

КП - Красноярск 03:21
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

ТАСС 01:52
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия

СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Гаджеты

Связной: россияне приобрели почти 20 млн смартфонов за девять месяцев

Ритейлер «Связной» подвёл итоги 9 месяцев 2019 года на российском рынке смартфонов.
Retail & Loyalty 03:43
Космос

Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал посла Турции в Киеве из-за встречи турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма.
Телеканал 360° вчера в 11:50
Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском об отражении атаки турок

SM News вчера в 15:30
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес

Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии

Рамблер 12 октября в 06:13
Футбол

ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче

Футболисты московского ЦСКА с крупным счетом победили в товарищеском матче "Коломну", выступающую в зоне "Запад" ПФЛ.
РИА Новости 09:04
Происшествия

Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Известия 08:20
Армия и оружие

Американцы собрали торпеду-убийцу российских подлодок

В США разрабатывают специальные тяжелые торпеды Mk48, которые предназначены для уничтожения современных российских субмарин.
Утро.ru 08:09
Гаджеты

Любой смартфон Samsung Galaxy S10 можно взломать за 3 доллара

Один из пользователь Galaxy S10 купил на eBay «гелевую защитную пленку» за 3 доллара.
iXBT.com 05:38
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Политика

Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.
RT на русском 08:54
Здоровье

Медведев расширил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Авто

В России насчитывается свыше 13 тысяч люксовых автомобилей

В России, по информации на 1 июля, зарегистрировано 13,4 тыс. люксовых автомобилей. Треть из них (32%) приходится на марку Bentley.
Областная газета 04:55
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Музыка

Экс-солистка «Непары» вышла на сцену с новым партнером

7Дней.ру вчера в 17:02
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика

Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
RT на русском 06:37
Авто

Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

Концепт-кар Geely Icon, представленный в прошлом году, превратился в серийную автомашину с минимальным отходом от стиля шоу-кара.
32CARS.ru 02:07
Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

Вести.Ru 08:45
Экономика

Счетная палата сочла проект федерального бюджета нереалистичным

Счетная палата заявила, что макроэкономический прогноз, на котором основан проект федерального бюджета на 2020–2022 гг, является нереалистичным.
Газета.Ru 07:52
Политика

Стало известно, за что Россию не любят в мире

В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
РИА Новости 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное