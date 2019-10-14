Политика
РИА НовостиВ Киеве стартовал марш украинских националистов
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева. Они идут колонной по проезжей части бульвара Шевченко и улицы Крещатик. Из-за шествия движение автотранспорта по этим улицам перекрыто.
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Религия
Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Политика
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Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
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Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
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Политика
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Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Курды договорились с Дамаском об отражении атаки турок
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Происшествия
Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Армия и оружие
Американцы собрали торпеду-убийцу российских подлодок
В США разрабатывают специальные тяжелые торпеды Mk48, которые предназначены для уничтожения современных российских субмарин.
Гаджеты
Любой смартфон Samsung Galaxy S10 можно взломать за 3 доллара
Один из пользователь Galaxy S10 купил на eBay «гелевую защитную пленку» за 3 доллара.
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Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Политика
Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.
Здоровье
Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Авто
В России насчитывается свыше 13 тысяч люксовых автомобилей
В России, по информации на 1 июля, зарегистрировано 13,4 тыс. люксовых автомобилей. Треть из них (32%) приходится на марку Bentley.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
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Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
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Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
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В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
Экономика
Счетная палата сочла проект федерального бюджета нереалистичным
Счетная палата заявила, что макроэкономический прогноз, на котором основан проект федерального бюджета на 2020–2022 гг, является нереалистичным.
Политика
Стало известно, за что Россию не любят в мире
В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.