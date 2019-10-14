В столице Украины Киеве начался марш Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России), который проходит под лозунгом «Защитим украинскую землю». Об этом сообщает портал «Українські Новини».

Музыка Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

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Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Общество В Екатеринбурге завершилось голосование о месте строительства храма В Екатеринбурге закрылись все участки для голосования по площадке для строительства храма Святой Екатерины, передает "Интерфакс".

Общество В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.

Здоровье Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.

Армия и оружие Могерини заявила об угрозе для ЕС из-за турецкой операции в Сирии Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что турецкая военная операция на северо-востоке Сирии несет прямую угрозу как для самого региона, так и для безопасности ЕС и всего мирового сообщества.

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Экономика Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.

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Авто Porsche Taycan получил версию 4S Сообщается, что в оснащение Taycan 4S входит литий-ионный аккумулятор на 79,2 кВт/ч, хотя Porsche будет предлагать Turbo и Turbo S с батареей на 93,4 кВт/ч в качестве опции, называемой Performance Battery Plus.

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