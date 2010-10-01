Политика

ТАССТАССВ Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

Как минимум несколько сотен человек собирались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на акцию "Стража на Банковой" (Банковая - улица, на которой расположено здание офиса).
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В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

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News.ru13:01

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
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