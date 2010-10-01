Политика
ТАССВ Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского
Как минимум несколько сотен человек собирались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на акцию "Стража на Банковой" (Банковая - улица, на которой расположено здание офиса).
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Футбол
Александр Бубнов: «А нужно ли было убирать Кононова?»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал итоги заключительного матча 19-го тура чемпионата России "Спартак" — "Ростов" (1:4).
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Футбол
Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси
Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.
Политика
Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента
По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
Футбол
Федотов стал главным тренером «Сочи»
Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт
Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
Политика
В Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Экономика
Китайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление.
Политика
Порошенко закидали яйцами на майдане
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Политика
В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Армия и оружие
ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
Хоккей
Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов
Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Гаджеты
Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10
Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.
Культура
Американский художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов
Известный художник Давид Датуна съел инсталляцию итальянского коллеги Маурицио Кателлана, которая была продана за 120 тысяч долларов.
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов года.
Гаджеты
У Xiaomi есть уникальный сгибающийся смартфон с камерой-перевертышем
Представлен смартфон Asus ZenFone 6: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поворотная сдвоенная камера, экран без вырезов и цена от 40 000 рублей Этой весной был представлен смартфон Asus ZenFone 6, который был оснащен единственной камерой-перевертышем.
Интернет
Google Chrome научился создавать QR-коды из любого URL
Пользователям Chrome стала доступна функция, разрешающая совместное использование страницы через QR-код.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Согласно материалам следствия, в 2017 году Алексей Валов, занимая должность главы Щелковского района, получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля Mercedes-Benz.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Экономика
В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам
В Саратове впервые в стране начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам семи долгостроев.