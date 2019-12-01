Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Киеве при покушении на депутата убили ребенка

В Киеве при покушении на депутата областного совета убили его трехлетнего сына. Машину Вячеслава Соболева обстреляли в центре города.
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В Киеве обстреляли Range Rover бывшего зампреда правления «Нафтогаза»

РБК16:47

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru16:43

За рулём обстрелянного в Киеве автомобиля находился депутат облсовета

RT на русском15:31

В Киеве при покушении на депутата застрелили его трехлетнего сына

Коммерсантъ15:13

В Киеве убили трехлетнего сына депутата облсовета

ТАСС13:52

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости13:02

За рулем обстрелянного в Киеве автомобиля был депутат облсовета

Интерфакс14:34
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Происшествия

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации

Газета.Ru 22:50
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Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»

В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Вести.Ru 17:33
Политика

В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России

У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
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Немецкий профессор назвал четыре разрушающих здоровые сосуды привычки

Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
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Общество

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Россия призвала НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Россия предложила НАТО пересмотреть двусторонние отношения ради решение серьезных военных вопросов.
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В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России

Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.
Известия 23:32
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
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Министр здравоохранения посетила онкодиспансер в Уфе

Панорама (Благовещенск) 29 ноября в 07:15
Кино

В прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо», является единственным вратарем, который был удостоен «Золотого мяча».
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Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России

В воскресенье, 1 декабря, вступило в силу постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, сообщает ТАСС.
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Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
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Происшествия

Занятия на три дня прекратят в школе в Ломах из-за ДТП под Сретенском

В Ломовской школе в Сретенском районе будут на три дня прекращены занятия из-за ДТП с автобусом.
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Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
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Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
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Армия и оружие

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
РИА Новости 19:37
Футбол

«Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

Футбольный клуб "Сочи" сообщил, что вернет болельщикам деньги за билеты на матч 18-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщается на официальной странице "Сочи" в Twitter.
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Певица вышла в свет в длинном черном платье с глубоким разрезом на спине и "дыркой" на бедре, что позволило зрителям разглядеть – белья на Насте нет.
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Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

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Музыка

Вместо Бузовой и Панайотова: Исаеву пригласили выступить на «Евровидении»

Сегодня много пишут и говорят о том, что хорошо бы отправить на этот смотр европейской попсы Александра Панайотова.
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На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

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Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
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Армия и оружие

Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
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Артем Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие выигрывают»

Одни лают и хрюкают, другие выигрывают.
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Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
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Мультфильм «Холодное сердце 2» остался лидером американского проката

Лидером минувшего уикенда ожидаемо стал диснеевский мультфильм "Холодное сердце 2", которому вторые выходные в США принесли $85,2 млн.
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