В Киеве при покушении на депутата областного совета убили его трехлетнего сына. Машину Вячеслава Соболева обстреляли в центре города.

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

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