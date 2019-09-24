Политика

Газета.RuГазета.RuВ Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина". По ее словам, ошибкой Зеленского стало назначение на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко, так как он "слишком пронатовский".
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Анна Герман
Зеленского избирали как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой, который бы мог говорить с президентом России, и с которым президент России стал бы говорить, и который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить.
— Анна Герман, украинская писательницаУкраина.ру 02:23
с чего всё началось
В интервью телеканалу "112 Украина
" экс-нардеп пояснила, что глава государства назначил на пост главы МИД Вадима Пристайко, что не позволяет развивать отношения с Россией.
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