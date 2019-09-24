Политика
Газета.RuВ Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина". По ее словам, ошибкой Зеленского стало назначение на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко, так как он "слишком пронатовский".
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Зеленского избирали как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой, который бы мог говорить с президентом России, и с которым президент России стал бы говорить, и который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить.
— Анна Герман, украинская писательницаУкраина.ру 02:23
с чего всё началось
В интервью телеканалу "112 Украина" экс-нардеп пояснила, что глава государства назначил на пост главы МИД Вадима Пристайко, что не позволяет развивать отношения с Россией.РЕН ТВ00:09
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Экс-депутат Рады: Пристайко не станет самой большой ошибкой Зеленского
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На Украине назвали ошибкой Зеленского назначение «слишком пронатовского» министра
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