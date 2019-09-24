с чего всё началось

Зеленского избирали как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой, который бы мог говорить с президентом России, и с которым президент России стал бы говорить, и который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить.

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина". По ее словам, ошибкой Зеленского стало назначение на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко, так как он "слишком пронатовский".

В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России

Шоу-бизнес Неоперабельна: врачи вынесли решение об опухоли Анастасии Заворотнюк Врачи пришли к выводу, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Теперь состояние актрисы будут поддерживать только медикаментозно.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Происшествия Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Политика Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

Политика Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.

Происшествия Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена (США) признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур страны, сообщает агентство Bloomberg.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Политика На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.

Политика Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.

Здоровье Французскую фармкомпанию обвиняют в смерти 2000 человек ФАС выявила схему продажи БАДов под видом лекарств По данным Агентства по санитарному контролю за лекарственными препаратами, с действием препарата связаны смерти по меньшей мере 500 человек.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Кино Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.