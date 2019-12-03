Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
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Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

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В офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
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