В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса. Решение об одобрении сценариев принимали участники координационного совещания и сам Зеленский.

В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

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