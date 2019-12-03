Политика

Газета.RuГазета.RuВ Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса. Решение об одобрении сценариев принимали участники координационного совещания и сам Зеленский.
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Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

РИА Новости16:30

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

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В офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

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РБК15:31

В офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

RT на русском14:37

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

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