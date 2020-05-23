Происшествия
Lenta.ruОфис Медведчука в Киеве атаковали радикалы
В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает РИА Новости. Изначально сообщалось, что возле офиса Медведчука произошел взрыв.
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Религия
Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам
Вестник Кавказа 14:00
Армия и оружие
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на которой предложил стратегию усиления ядерного сдерживания при условии использования стратегических сил лишь «в случае крайней необходимости», передает северокорейское агентство ЦТАК.
Коммерсантъ 18:25
Политика
Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Происшествия
Захватчик банка в Москве задержан
Захватчик отделения «Альфа Банка» в центре Москвы задержан. При нем обнаружен муляж взрывного устройства.
Эхо Москвы 08:31
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
"КамАЗ" объявил старт продаж нового магистрального тягача "КамАЗ-54901".
Новые автомобили 21 мая в 07:22
Политика
Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 24 мая, в эфире телеканала НТВ заявила, что США, выдвигая все новые претензии к России по Договору по открытому небу, (ДОН) даже не собиралась их обсуждать.
Известия 18:56
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv вчера в 02:44
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Общество
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
Происшествия
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей 14:06
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Кино
Режиссерская версия «Лиги справедливости» все-таки выйдет
Кinomania 21 мая в 08:41
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
Футбол
Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка РИА Новости.
Советский спорт 16:30
Футбол
Экс-футболист харьковского «Металлиста» покончил с собой
Бывший футболист харьковского "Металлиста" сербский форвард Милян Мрдакович покончил с собой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Войводина".
РИА Новости 13:17
Политика
В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной
Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна 16:58
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM 21 мая в 14:54
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Технологии
Эксперт рассказал, что делать, если была кибератака на смартфон
Если вы столкнулись с кибератакой, нужно сразу отключить телефон от всех сетей и затем постараться определить, каким образом действовали хакеры, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
ПРАЙМ 19:02
Политика
Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения
Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия вчера в 10:52
Армия и оружие
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
Сразу несколько украинских СМИ сообщили о переоснащение ВВС Украины новыми боевыми самолетами в течение 2021–2035 годов, которое будет выполнено в три этапа.
Военное дело 08:10
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Культуромания вчера в 05:01