Общество
РИА НовостиВ Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
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«Не надо обвинять животных»: в Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории
Комсомольская правда08:18
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Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Происшествия
Суд оставил в силе арест подростков, готовивших теракт в Керчи
Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения двум подросткам, обвиняемым в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Авто
Российский авторынок в феврале снизился на 2%
Лидерство на авторынке России удерживает отечественный АВТОВАЗ, который по итогам прошлого месяца реализовал 25 002 автомобиля LADA (-7%).
Происшествия
Силовики проводят обыски в офисе IT-компании на юго-западе Петербурга
Сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Политика
Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Политика
Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США
Встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова Александара Вучича и Хашима Тачи состоялась в Белом доме в Вашингтоне, сообщил глава Косова на своей странице в Twitter.
Армия и оружие
Путин: ситуация в Идлибе требует прямого диалога с Эрдоганом
В Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным прилетел его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Общество
В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина
В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке iPhone на замену
Компания Apple предупредила работников розничных магазинов Apple Store о нехватке отдельных деталей iPhone и смартфонов на замену.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.
Общество
Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой
Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Происшествия
Двух омских главврачей уволили после смерти многодетной санитарки
Минздрав Омской области уволил двух главврачей районных больниц после смерти 44-летней многодетной матери Елены Евсеевой.
Футбол
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Англии
Прошла жеребьевка пар 1/4 финала Кубка Англии. Об этом информирует Sky Sports.
Общество
Из-за коронавируса туристическая отрасль потеряет миллиарды долларов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе пожаловалась на то, что в связи с эпидемией коронавируса государственные органы РФ выдают рекомендации российским туроператорам, но порой не указывают сроки действия этих рекомендаций.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров ВТО 5 марта утвердил доклады апелляционного органа и третейской группы по спору, инициированному Украиной против России о поставках вагонов и железнодорожного оборудования.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Космос
Астрономы предполагают, что Млечный Путь искажает галактика-спутник
Астрономы предполагают, что это может быть галактика в Стрельце — карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Политика
Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией
Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Происшествия
Торнадо в Теннесси унесло жизни 25 людей
Число погибших в штате Теннесси в результате торнадо достигло 25 человек.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Экономика
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Политика
Сандерс нанес Байдену тройной удар после провального «супервторника»
О тройном ударе, нанесенном Сандерсом своему сопернику-демократу, пишет Politico.
Общество
Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин, говорится на сайте нижней палаты парламента.