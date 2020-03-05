Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
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«Не надо обвинять животных»: в Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории

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В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения двум подросткам, обвиняемым в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Лидерство на авторынке России удерживает отечественный АВТОВАЗ, который по итогам прошлого месяца реализовал 25 002 автомобиля LADA (-7%).
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Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
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Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
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Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США

Встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова Александара Вучича и Хашима Тачи состоялась в Белом доме в Вашингтоне, сообщил глава Косова на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 02 марта в 17:32
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В Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным прилетел его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
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Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
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Общество

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
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Apple предупредила о нехватке iPhone на замену

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Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.
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Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой

Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
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Двух омских главврачей уволили после смерти многодетной санитарки

Минздрав Омской области уволил двух главврачей районных больниц после смерти 44-летней многодетной матери Елены Евсеевой.
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Футбол

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Англии

Прошла жеребьевка пар 1/4 финала Кубка Англии. Об этом информирует Sky Sports.
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Из-за коронавируса туристическая отрасль потеряет миллиарды долларов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе пожаловалась на то, что в связи с эпидемией коронавируса государственные органы РФ выдают рекомендации российским туроператорам, но порой не указывают сроки действия этих рекомендаций.
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Астрономы предполагают, что Млечный Путь искажает галактика-спутник

Астрономы предполагают, что это может быть галактика в Стрельце — карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути.
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В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
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Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
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В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

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Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
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Сандерс нанес Байдену тройной удар после провального «супервторника»

О тройном ударе, нанесенном Сандерсом своему сопернику-демократу, пишет Politico.
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Общество

Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 08:37
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