Общество
РИА НовостиВ Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
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«Не надо обвинять животных»: в Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории
Комсомольская правда08:18
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Политика
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
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Apple официально разрешила рекламу в Push-уведомлениях приложений
Отныне разработчики приложений могут использовать push-уведомления в маркетинговых целях.
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Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Космос
Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
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В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
В четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Экономика
Силуанов оценил влияние нового коронавируса на экономику России
Последствия распространения коронавируса в мире сказываются на российской экономике, так как она является частью глобальной, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Гаджеты
Компания TCL показала своё виденье гибких смартфонов
Компания TCL показала своё виденье гибких смартфонов.
Происшествия
В Калининграде задержали изнасиловавшего 15-летнюю школьницу таксиста
По версии следствия, водитель подобрал 15-летнюю школьницу в Калининграде, а затем завез девочку в малолюдное место, где изнасиловал ее.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
Общество
«Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг
«Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение с Гонконгом, говорится на сайте перевозчика.
Технологии
«Россети» запустили цифровую платформу для казначейства группы
По словам заместителя гендиректора по экономике и финансам компании «Россети» Павла Гребцова, благодаря внедрению платформы как одного из этапов трансформации казначейской функции группы компаний «Россети» повышается скорость, надежность и безопасность проведения расчетных операций, а также прозрачность финансовых процессов группы.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Общество
Семь команд «Формулы-1» попросили FIA раскрыть ситуацию с Ferrari
C призывом к Международной автомобильной федерации (FIA) раскрыть расследование ситуации с Ferrari обратились семь команд «Формулы-1».
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Общество
Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет
Президент отметил, что 20 лет назад за чертой бедности находились 42 миллиона россиян, сейчас этот показатель составляет 13,5 миллиона человек, что втрое меньше.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Футбол
Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за коронавируса
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Гаджеты
Состоялась презентация мощных и недорогих смартфонов Realme 6 и 6 Pro
Официально были представлены мощные и недорогие смартфоны Realme 6, а также версия 6 Pro.
Шоу-бизнес
Младший сын Бритни Спирс пожелал смерти своему дедушке
Отвечая на вопросы подписчиков, 13-летний Джейден высказался о своем дедушке так: «Он может просто пойти и умереть».
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.