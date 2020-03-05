Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
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На Украине вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в КНР

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Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
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Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
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Компания TCL показала своё виденье гибких смартфонов.
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В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

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В ДТП в Липецкой области погибли три человека

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Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
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«Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг

«Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение с Гонконгом, говорится на сайте перевозчика.
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Технологии

«Россети» запустили цифровую платформу для казначейства группы

По словам заместителя гендиректора по экономике и финансам компании «Россети» Павла Гребцова, благодаря внедрению платформы как одного из этапов трансформации казначейской функции группы компаний «Россети» повышается скорость, надежность и безопасность проведения расчетных операций, а также прозрачность финансовых процессов группы.
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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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Семь команд «Формулы-1» попросили FIA раскрыть ситуацию с Ferrari

C призывом к Международной автомобильной федерации (FIA) раскрыть расследование ситуации с Ferrari обратились семь команд «Формулы-1».
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Опубликована актуальная информация о коронавирусе

Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Деловое.ТВ 01:47
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Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
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Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет

Президент отметил, что 20 лет назад за чертой бедности находились 42 миллиона россиян, сейчас этот показатель составляет 13,5 миллиона человек, что втрое меньше.
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В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
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Состоялась презентация мощных и недорогих смартфонов Realme 6 и 6 Pro

Официально были представлены мощные и недорогие смартфоны Realme 6, а также версия 6 Pro.
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