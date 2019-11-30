В финансовом учреждении Киева на улице Энтузиастов произошел взрыв, после чего злоумышленники украли кассеты с деньгами и уехали. Об этом сообщает пресс-служба Национальная полиция Украины. По информации украинских СМИ, было подорвано одно из отделений "Ощадбанка".

В Киеве неизвестные подорвали банк и украли деньги

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