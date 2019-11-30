Происшествия
РИА Новости КрымВ Киеве неизвестные подорвали банк и украли деньги
В финансовом учреждении Киева на улице Энтузиастов произошел взрыв, после чего злоумышленники украли кассеты с деньгами и уехали. Об этом сообщает пресс-служба Национальная полиция Украины. По информации украинских СМИ, было подорвано одно из отделений "Ощадбанка".
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Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Хоккей
Российский хоккеист остался без работы из-за супруги
Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с российским форвардом Никитой Щербаком.
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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Общество
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Экономика
Премьер Украины отчитался о продаже трех крупных государственных объектов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о продаже трех государственных объектов за 108,5 млн грн ($4 млн 530 тысяч).
Финансы
Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, сообщает ТАСС.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Происшествия
ИГ заявило о причастности к теракту в Лондоне
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность в связи с произошедшим инцидентом возле Лондонского моста.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Политика
Эрдоган предложил Макрону проверить мозг
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил своему коллеге Эммануэлю Макрону проверить мозг.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Происшествия
Глава киевского банка оценил ущерб от взрыва
Хоккей
«Нью-Джерси» изучает возможность обмена Тейлора Холла
Как сообщается, «дьяволы» начали изучать предложения по обмену форварда, вероятность крупного обмена с его участием достаточно высока.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Авто
Для инспекторов ГИБДД введут новый запрет
Согласно новому запрету, сотрудники ГИБДД лишаются права снимать регистрационные знаки, но, при этом, они также смогут ввести запрет на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, до тех пор, пока не будут устранены нарушения.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Происшествия
В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети
В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего «сменил пол».
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице
На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Происшествия
В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России
Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Здоровье
Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Технологии
Дизайнер Bioshock воспроизвёл в No Man’s Sky уровень из Doom
Дизайнер Bioshock JP LeBreton воспроизвёл культовый уровень E1M1 из классической игры Doom 1993 года в No Man's Sky.
Политика
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября.