Происшествия

РИА Новости КрымРИА Новости КрымВ Киеве неизвестные подорвали банк и украли деньги

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В финансовом учреждении Киева на улице Энтузиастов произошел взрыв, после чего злоумышленники украли кассеты с деньгами и уехали. Об этом сообщает пресс-служба Национальная полиция Украины. По информации украинских СМИ, было подорвано одно из отделений "Ощадбанка".
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В Киеве взорвали банкомат в отделении Ощадбанка

РБК05:26

В Киеве неизвестные подорвали банк и украли деньги

РИА Новости Крым10:22
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