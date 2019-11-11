Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли необходимые записи с камер видеонаблюдения. Просмотрев видеозаписи, правоохранители пришли к предварительным выводам, что злоумышленники взорвали банкомат при помощи газовоздушной смеси, забрали деньги и скрылись.

В Киеве взорвали банкомат в отделении Ощадбанка

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