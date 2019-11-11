Происшествия
РБКВ Киеве взорвали банкомат в отделении Ощадбанка
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли необходимые записи с камер видеонаблюдения. Просмотрев видеозаписи, правоохранители пришли к предварительным выводам, что злоумышленники взорвали банкомат при помощи газовоздушной смеси, забрали деньги и скрылись.
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Ограбление по-украински: в Киеве разнесли отделение банка, усыпав улицу деньгами
Новостной фронт04:11
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Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
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