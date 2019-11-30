Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена». Об этом пишет украинское издание «Информатор» в субботу, 30 ноября.
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В Киеве взорвали банкомат в отделении Ощадбанка

РБК05:26

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Известия04:10

Грабители случайно взорвали отделение банка в Киеве

Московский Комсомолец03:59

СМИ: В Киеве неизвестные устроили взрыв в отделении банка

RT на русском03:54

В Киеве у здания «Ощадбанка» произошел мощный взрыв

Эхо Москвы03:30

СМИ: в Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»

ТАСС03:08

В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»

REGNUM02:55
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Вячеслав Добрынин осудил звезд шоу-бизнеса: «Они все тупые»

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В регионах прошли пикеты в защиту медработников

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Премьер-министр Ирака Махди подал прошение об отставке

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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
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Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
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Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020

Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
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Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Коммерсантъ вчера в 20:06
Происшествия

Тело умершей 81-летней пенсионерки обглодали собаки в Ленобласти

В Ленобласти внучка обнаружила обглоданные останки 81-летней бабушки на участке садоводства «Дружба».
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«Металлург» прервал серию поражений, одолев «Салават Юлаев»

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Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

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Движение «За права человека» учредит новую организацию

Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
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Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
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Пять новых кораблей поступят на вооружение ВМФ до конца года

Российские военные моряки получат пять новых кораблей до конца года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.
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Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест

Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
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«Крылья Советов» проиграли «Уфе»

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Правительство готовит отмену пенсий в России

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Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

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Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
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