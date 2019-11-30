Происшествия
ИзвестияВ Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена». Об этом пишет украинское издание «Информатор» в субботу, 30 ноября.
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Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Политика
Премьер-министр Ирака Махди подал прошение об отставке
Корреспондент телеканала Sky News Arabia в Багдаде сообщает: "Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке".
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Футбол
Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020
Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Происшествия
Тело умершей 81-летней пенсионерки обглодали собаки в Ленобласти
В Ленобласти внучка обнаружила обглоданные останки 81-летней бабушки на участке садоводства «Дружба».
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию
Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
Финансы
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Армия и оружие
Пять новых кораблей поступят на вооружение ВМФ до конца года
Российские военные моряки получат пять новых кораблей до конца года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.
Происшествия
Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест
Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Уфе»
Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
Экономика
Правительство готовит отмену пенсий в России
Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Политика
Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Футбол
В Санкт-Петербурге задержали оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»
В Санкт-Петербурге после матча молодежного первенства РПЛ «Зенит» — «Спартак» были задержаны, предположительно, шестеро болельщиков красно-белых, передает «Фонтанка».
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Девятилетнюю школьницу, найденную в выгребной яме общественного туалета на хуторе Родниковском (Новокубанский район Краснодарского края), выбросил туда пьяный сосед.
Футбол
Слуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Витесс»
Нидерландский футбольный клуб «Витесс» официально объявил об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера.
Происшествия
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".