Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена». Об этом пишет украинское издание «Информатор» в субботу, 30 ноября.

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Политика Премьер-министр Ирака Махди подал прошение об отставке Корреспондент телеканала Sky News Arabia в Багдаде сообщает: "Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке".

Происшествия Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

Происшествия Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.

Финансы Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».

Происшествия Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Футбол «Крылья Советов» проиграли «Уфе» Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк.

Экономика Правительство готовит отмену пенсий в России Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.