Происшествия
ИзвестияВ Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена». Об этом пишет украинское издание «Информатор» в субботу, 30 ноября.
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Происшествия
Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест
Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Происшествия
В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек
В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Общество
Президент Азербайджана подсчитал стоимость Южного газового коридора
Ранее стоимость коридора оценивали в $40 млрд. ЮГК состоит из четырёх различных проектов. На сегодняшний день три из них завершены.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию
Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
Общество
Власти Москвы решили улучшить положение города в мировых рейтингах
Улучшать образ планируется путем повышения позиции Москвы в международных рейтингах. На выполнение работ отведено до 360 дней.
Технологии
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Авто
Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных автомобилей и мотоциклов
Росстандарт утвердил ГОСТ для старинных (классических) автомобилей и мотоциклов. Документ вступит в силу в марте 2020 года.
Футбол
«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого
Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.
Футбол
Автобус с нигерийской командой попал под обстрел
Автобус, перевозивший клуб нигерийской премьер-лиги, был атакован вооруженными грабителями. Пострадали несколько игроков и водитель.
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Происшествия
При крушении вертолёта в Абрау-Дюрсо погиб один человек
Один человек, пилотировавший воздушное судно, погиб в результате крушения вертолёта в посёлке Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
Футбол
«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»
В стартовом матче 18 тура чемпионата России «Уфа» в Самаре переиграла местные «Крылья Советов».
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Здоровье
Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака
Происшествия
Инцидент на Лондонском мосту Скотленд-Ярд назвал терактом
Позднее в пятницу полиция признала эту атаку террористическим актом. В июне 2017 года на Лондонском мосту произошёл теракт.
Спорт
Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.
Культура
Зендая признана «Женщиной года»
Австралийский журнал GQ провозгласил Зендаю "Женщиной года".
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Политика
На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза о том, что цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору.