Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена». Об этом пишет украинское издание «Информатор» в субботу, 30 ноября.

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Происшествия Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Происшествия В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.

Общество Президент Азербайджана подсчитал стоимость Южного газового коридора Ранее стоимость коридора оценивали в $40 млрд. ЮГК состоит из четырёх различных проектов. На сегодняшний день три из них завершены.

Единоборства Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.

Политика МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.

Происшествия Инцидент на Лондонском мосту Скотленд-Ярд назвал терактом Позднее в пятницу полиция признала эту атаку террористическим актом. В июне 2017 года на Лондонском мосту произошёл теракт.

Спорт Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.

Политика Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.