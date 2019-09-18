Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве, сообщает "Украинская правда".
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Установлена личность захватившего мост Метро в Киеве

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СМИ узнали имя захватившего мост Метро в Киеве

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Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, задержан

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В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост

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Мост через Днепр в Киеве заминировал уроженец крымского Фороса

Новый День12:33

Приехавший к киевскому мосту на велосипеде Кличко раскрыл подробности захвата строения

Украина.ру13:11
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:38, Вашингтон
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Общество

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Общество

Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции

Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Авто

Mercedes-Benz начинает производство электросамокатов E-Scooter

Выход на рынок E-Scooter от Mercedes-Benz ожидается в начале 2020 года.
Дни24 02:29
Происшествия

В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост

Петербургский дневник 13:11
Футбол

Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 12:25
Политика

Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины

Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
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Транспорт

Движение по улице Шехурдина в Саратове закроют на три месяца

Взгляд-инфо 11:05
Технологии

TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ

Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru 10:57
Наука

Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений

Ugpressa.ru 16 сентября в 16:27
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану

Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
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Шоу-бизнес

Сын Анны Нетребко назвал ее «шикарной женщиной»

Позже к поздравлениям присоединился и сын именинницы: Тьяго назвал маму шикарной и красивой женщиной и признался ей в любви.
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В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

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Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Шоу-бизнес

Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене

Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Политика

Трамп определился с новым советником по нацбезопасности

Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности юриста Роберта О'Брайена - он работал с Джоном Болтоном, отправленным президентом Трампом в отставку, еще в администрации Джорджа Буша-младшего.
Газета.Ru 13:04
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Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed

Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Здоровье

«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть

Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Политика

В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 13:05
Шоу-бизнес

Дочь проболталась о беременности Кейт Миддлтон

Юная дочь Кейт Миддлтон – Шарлотта – случайно проболталась о беременности матери. Теперь поклонники вновь строят невероятные догадки.
Дни.ру 01:16
Политика

Болгария подписала контракт на строительство «Турецкого потока»

Болгарская компания «Булгартрансгаз» подписала контракт на строительство «Турецкого потока», которого в Болгарии называют «Балканским потоком».
Московский Комсомолец 13:18
Армия и оружие

Эр-Рияд продемонстрировал, чем было атаковано месторождение Хурайс

Министерство обороны Саудовской Аравии показало в прямом эфире четыре крылатые ракеты, которые использовались для атаки на одно из двух месторождений Хурайс на востоке страны.
Газета.Ru 12:56
Общество

Минпросвещения просят не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным

Национальный родительский комитет выступил с просьбой не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.
Газета.Ru 12:25
Общество

Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде

Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Здоровье

Чем опасна поза «нога на ногу», рассказали врачи

Поза "нога на ногу" вызывает хроническое нарушение кровообращения нижних конечностей, ведь в ней постоянно и долгосрочно пережимаются кровеносные сосуды и нервы.
Московский Комсомолец вчера в 02:24
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
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Город областного значения в Киевской области Украины, административный центр Броварского района, не входит в его состав; самый большой город-спутник Киева, население 106 540 человек, на северо-востоке Киева, территория Броваров смежна с ним: от станции Киевского метрополитена «Лесная» до первой остановки общественного транспорта в Броварах «Автошкола» расстояние 7,4 км.
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