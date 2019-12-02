Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины. В воскресенье в центре Киева обстреляли автомобиль, в результате погиб ребенок.
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На Украине задержали двух подозреваемых в убийстве сына депутата

Известия07:50

Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Рады

РБК07:26

Задержаны подозреваемые в убийстве ребенка при обстреле автомобиля депутата в Киеве

Газета.Ru05:57

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Lenta.ru06:41

Задержали двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета

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В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

РИА Новости07:19

В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета

RT на русском05:55
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В Оренбурге на улице Терешковой рухнул мост

1743.ru 09:54
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В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью

Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.
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Мероприятие в честь 8-летия дочери певца прошло в ресторане на Рублевке «Шале Березка».
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
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Происшествия

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Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
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Пакистан вернет России $93,5 млн долга по операциям бывшего СССР

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Бывший игрок московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал задержания болельщиков красно-белых перед матчем с сине-бело-голубыми, сообщает Sport24.
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Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
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Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
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СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории

В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
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Минобороны РФ опровергло авиаудар по лагерю беженцев в Сирии

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Трое фанатов получили 15 суток за мелкое хулиганство в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток троим футбольным фанатам за мелкое хулиганство перед матчем между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
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RuNews24.ru 10:03
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Кремль: речь об отмене северных надбавок не идет

Российские власти не планируют отменять надбавки к зарплате в северных районах страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
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В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

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Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
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Армия и оружие

Турция изучает характеристики российских Су-35

Турция тщательно изучает технические характеристики сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35, но говорить о покупке российских самолетов еще рано.
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Два офицера спецподразделения СБУ «Альфа» уничтожены в Донбассе

При выполнении боевого задания в Донбассе погибли два офицера спецподразделения СБУ "Альфа".
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Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

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Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
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