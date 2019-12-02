Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины. В воскресенье в центре Киева обстреляли автомобиль, в результате погиб ребенок.

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

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Общество «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

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