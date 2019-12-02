Происшествия
РИА НовостиВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины. В воскресенье в центре Киева обстреляли автомобиль, в результате погиб ребенок.
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Происшествия
В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью
Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.
Шоу-бизнес
С размахом Филипп Киркоров отпраздновал день рождения дочери
Мероприятие в честь 8-летия дочери певца прошло в ресторане на Рублевке «Шале Березка».
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Футбол
Гиггз запретит Бэйлу играть в гольф на Евро-2020
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз запретит нападающему Гарету Бэйлу играть в гольф во время чемпионата Европы 2020 года, сообщает GolfMagic.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Происшествия
На Украине кот задушил младенца в коляске
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Здоровье
Заболеваемость раком в мире может вырасти почти на треть
Статистика показывает, что ежегодно в мире выявляется более 18 миллионов случаев заболеваемости рака, половина пациентов умирает.
Политика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга по операциям бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Пакистан вернет РФ долг в размере 93,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Футбол
Быстров предложил фанатам «Спартака» уехать в Европу вместе с Паниным
Бывший игрок московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал задержания болельщиков красно-белых перед матчем с сине-бело-голубыми, сообщает Sport24.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Общество
Киселев предложил РПЦ пересмотреть взгляды на суррогатное материнство
Дмитрий Киселев предложил РПЦ изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, а также призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.
Общество
Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Спорт
СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории
В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
Происшествия
Трое фанатов получили 15 суток за мелкое хулиганство в Петербурге
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток троим футбольным фанатам за мелкое хулиганство перед матчем между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Политика
Кремль: речь об отмене северных надбавок не идет
Российские власти не планируют отменять надбавки к зарплате в северных районах страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Экономика
Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
Армия и оружие
Турция изучает характеристики российских Су-35
Турция тщательно изучает технические характеристики сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35, но говорить о покупке российских самолетов еще рано.
Политика
Два офицера спецподразделения СБУ «Альфа» уничтожены в Донбассе
При выполнении боевого задания в Донбассе погибли два офицера спецподразделения СБУ "Альфа".
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной
Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.