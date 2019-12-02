Происшествия
РИА НовостиВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины. В воскресенье в центре Киева обстреляли автомобиль, в результате погиб ребенок.
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Политика
Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Политика
На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
Кино
Продолжение «Холодного сердца» возглавило российский прокат
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Происшествия
В Петербурге эвакуировали три районных суда из-за угрозы «минирования»
Три районных суда в Петербурге эвакуировали из-за писем неизвестных с угрозами взрыва и требованием перевести 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Политика
В Кремле прокомментировали различный уровень зарплат в регионах РФ
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал рейтинг российских регионов по уровню зарплат.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
Общество
Дед Мороз рассказал, как правильно встретить 2020 год
Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга рассказал, как правильно проводить уходящий год и встретить наступающий 2020 год.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Здоровье
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Кино
Критики отметили превосходство сериала «Ведьмак» над «Игрой престолов»
Кинокритики, получившие доступ к первым эпизодам шоу, отметили его превосходство над культовым сериалом "Игра престолов" от телеканала HBO.
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
Технологии
Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года
Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.
Технологии
Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock
Роскомнадзор внес один из доменов крупнейшего американского фотобанка Shutterstock в реестр запрещенных.
Происшествия
Источник сообщил об анонимном звонке в Домодедово об угрозе взрыва
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в московском аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Спорт
Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису
Политика
Два офицера спецподразделения СБУ «Альфа» уничтожены в Донбассе
При выполнении боевого задания в Донбассе погибли два офицера спецподразделения СБУ "Альфа".
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволены все врачи
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в мэрии Новочеркасска, средний медперсонал все еще оказывает помощь больным в стационаре.