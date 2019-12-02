Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины. В воскресенье в центре Киева обстреляли автомобиль, в результате погиб ребенок.
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На Украине задержали двух подозреваемых в убийстве сына депутата

Известия07:50

Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Рады

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В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета

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В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

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Задержали двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета

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Газета.Ru05:57

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

РИА Новости07:19
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Происшествия

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Три районных суда в Петербурге эвакуировали из-за писем неизвестных с угрозами взрыва и требованием перевести 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
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