Происшествия

РидусРидусВ Киеве задержан мужчина, угрожавший взорвать мост

Киевская полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать метромост и государственные учреждения, сообщает «Страна.ua». Установлена личность злоумышленника. Им оказался 42-летний военнослужащий ВСУ Алексей Белько, пишет издание со ссылкой на источник в прокуратуре города.
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Установлена личность захватившего мост Метро в Киеве

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«Подрывник» моста в Киеве оказался бойцом ВСУ с двумя самоволками и разводом

Life.ru13:18

Мост через Днепр в Киеве заминировал уроженец крымского Фороса

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Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, задержан

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Установлена личность человека, угрожающего взорвать мост в Киеве

Российская газета12:41

В Киеве задержан мужчина, угрожавший взорвать мост

Ридус13:15

СМИ узнали имя захватившего мост Метро в Киеве

Газета.Ru12:05
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Политика

Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита

Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Происшествия

СК возбудил дело в отношении полицейского, убившего коллегу

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, открывшего стрельбу по своим коллегам, в результате чего один полицейский был убит, второй ранен.
ТАСС 13:02
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
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Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Общество

Казань оказалась в числе самых высокомерных городов России

В результате самым высокомерным городом стал Воронеж, на втором месте оказался Санкт-Петербург, а Казань замкнула тройку.
Inkazan 08:21
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни матери

Анна Заворотнюк, дочь Анастасии Заворотнюк, впервые сделала заявление о происходящем с матерью.
ТВ Центр 08:03
Происшествия

Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру

РИА Новости 05:08
Политика

Путин согласился обсудить совершенствование избирательной системы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложит собрать лидеров фракций и обсудить "ремонт выборной системы".
Московский Комсомолец вчера в 15:30
Хоккей

Минское «Динамо» в овертайме победило «Амур» благодаря голу Граньяни

Минское «Динамо» обыграло «Амур» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу забросил Марк-Андре Граньяни.
Спорт-Экспресс 14:38
Общество

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости 02:29
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Общество

Адвокат Анатолий Кучерена присоединяется к защите Павла Устинова

Адвокат Анатолий Кучерена присоединяется к защите Павла Устинова, осужденного на три с половиной года по обвинению в применении насилия по отношению к сотруднику Росгвардии.
Эхо Москвы 12:01
Единоборства

Хабиба призвали поменять отношение к животным после борьбы с медведем

"PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен.
Нева Спорт 06:59
Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Происшествия

Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца

Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Футбол

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Армия и оружие

Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.
РИА Новости 13:41
Футбол

«Тоттенхэм» упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»

Греческий «Олимпиакос» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
РБК 15:02
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Политика

Беглов вступит в должность губернатора Петербурга

В среду, 18 сентября, Александр Беглов, который одержал победу на выборах, вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга.
Мойка78 вчера в 17:07
Хоккей

Овечкин получит награду за вклад в развитие хоккея в США

МК-Спорт 11:32
Политика

Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера»

Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.
ТАСС 14:01
Общество

В российском вузе начали бороться с геями

В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru 05:50
Здоровье

Онищенко оценил вероятность скачка смертности от рака в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессора Алексея Масчана о том, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.
RT на русском 08:13
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Кино

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
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Город областного значения в Киевской области Украины, административный центр Броварского района, не входит в его состав; самый большой город-спутник Киева, население 106 540 человек, на северо-востоке Киева, территория Броваров смежна с ним: от станции Киевского метрополитена «Лесная» до первой остановки общественного транспорта в Броварах «Автошкола» расстояние 7,4 км.
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