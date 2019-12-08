Митинг в центре Киева прошел спокойно и завершился исполнением гимна Украины. Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».

Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Политика Путин и Лукашенко выпили за союз с постными лицами Бокалы за свой союз президенты поднимали с постными лицами, а от совместной игры в хоккей на сей раз отказались - видимо, достаточно поиграли на нервах друг друга.

Политика В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Общество Умер 21-летний рэпер Juice WRLD Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.