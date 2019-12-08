Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита

Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости. Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате".
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Украинцы вышли на Майдан на акцию протеста перед нормандским саммитом

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В Киеве завершилась акция «Красные линии для Зеленского»

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Акция оппозиции в Киеве завершилась мирно

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В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита

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В Киеве оппозиция проводит акцию перед «нормандским саммитом» — видео

Life.ru09:09

«Красные линии для Зеленского» покинули площадь Независимости в Киеве

News.ru09:38

В Киеве проходит акция против «капитуляции» Украины на «нормандском саммите»

Комсомольская правда08:31
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
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Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
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34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
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Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
RT на русском 10:13
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет выше

"Мнение общественности было бы совершенно иным, если бы люди проводили аналогию лишь с последними моделями LADA, например, XRAY или Vesta, а не с теми, которые с давних времен стоят в гараже у дедушки или куплены родителями больше десятка лет назад", - сообщает Autonews.ru.
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Россиянки остались без медалей в эстафете на этапе КМ по биатлону

News.ru 10:42
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Политика

Порошенко забросали яйцами на майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время акции оппозиции накануне саммита в "нормандском формате".
РИА Новости 11:58
Футбол

Крылья Советов — Урал 2:3

Metaratings 07:51
Шоу-бизнес

Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати

Рэпер Тимати показал в Instagram фото, на котором запечатлены глубокие раны, которые оставила на его руке дикая кошка.
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Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 10:36
Происшествия

Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 11:10
Общество

Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»

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Общество

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

РИА Новости 11:16
Футбол

Попов не смог реализовать пенальти в ворота «Спартака»

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом» в концовке первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти за игру рукой Наилем Умяровым.
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Названы разрушающие кишечник продукты

Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

В Котласе более 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту Шиеса

Новая газета 09:50
Политика

МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.
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Происшествия

В московском парке мужчину примотали к дереву пищевой пленкой

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Происшествия

Пропавшего в Смоленске мужчину нашли мертвым

Напомним, 36-летний Евгений Новиков пропал в городе Смоленске 2 декабря.
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Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

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Игры

Red Dead Redemption 2 вышла в Steam

В Steam состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Стоимость обычной версии – 2499 рублей, стоимость Special Edition – 3299 рублей, а Ultimate Edition обойдется в 3999 рублей.
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Наука

Учёные выделили три этапа старения человека

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Авто

Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году

В следующем квартале компания организует продажи новой генерации седана Jetta, а уже в конце лета или в начале осени до российского рынка доберется Arteon.
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Общество

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
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Политика

Борис Джонсон рассказал о своем самом непристойном поступке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своим самым непристойным поступком в жизни езду на велосипеде по тротуарам.
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Армия и оружие

Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей

Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
Avia.pro 06 декабря в 23:14
Здоровье

Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт

Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
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Фанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному

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Google Chrome научился создавать QR-коды из любого URL

Пользователям Chrome стала доступна функция, разрешающая совместное использование страницы через QR-код.
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