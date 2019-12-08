Политика
РИА НовостиВ Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита
Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости. Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате".
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В Киеве проходит акция против «капитуляции» Украины на «нормандском саммите»
Комсомольская правда08:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
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