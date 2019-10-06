Политика
REGNUMВ Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера». Об этом 6 октября сообщил корреспондент «Украинских Новостей» с места события.
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«Это капитуляция перед Россией!» На Украине прошли митинги против «формулы Штайнмайера»
ФедералПресс03 октября в 03:08
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Здоровье
Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
Ридус 04 октября в 11:58
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru 04 октября в 09:51
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Гаджеты
Смартфоны Honor V30 и V30 Pro получат 60-мегапиксельные камеры
Как сообщается, разрешение главного датчика основной камеры в обоих случаях составит 60 Мп (в реальности, скорее, 64 Мп), но в Honor V30 камера будет тройной, а в Honor V30 Pro — с четырьмя модулями.
iXBT.com 08:07
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
РИА Новости 08:35
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова ответила на слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла еще 5 октября.
Телепрограмма 08:25
Футбол
«Локомотив» — «Арсенал»: арбитр ошибочно отменил гол Ломовицкого
В матче 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» главный арбитр встречи Сергей Лапочкин ошибочно отменил гол полузащитника гостей Александра Ломовицкого.
Спорт-Экспресс 08:40
Здоровье
Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек
Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Ореанда-Новости 04 октября в 13:23
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Политика
Белый дом попросит конгрессменов проголосовать по импичменту Трампа
Белый дом направит спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу процедуры импичмента президента.
РЕН ТВ 04 октября в 11:42
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Происшествия
В Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ
РЕН ТВ 04 октября в 11:29
Общество
Российский миллиардер пояснил, зачем высыпал на зрителей форума 20 тысяч долларов
BFM.ru 09:55
Футбол
«Фиорентина» минимально одолела «Удинезе»
Bookmaker-ratings.ru 08:29
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Армия и оружие
В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.
RT на русском вчера в 14:07
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Политика
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
Берлинская стена стала для русских символом холодной войны и надежды на большую свободу, а ее падение — свидетельством поражения и «унижения».
Lenta.ru 09:47
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Финансы
Экономист назвал самую большую опасность для рубля
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28