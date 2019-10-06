На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера». Об этом 6 октября сообщил корреспондент «Украинских Новостей» с места события.

В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»

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