Политика
BFM.ru«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» 3 млрд долларов, присужденных Стокгольмским арбитражным судом. Об этом сообщил телеканалу «Громадське» помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает РИА Новости.
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Происшествия
Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области
Происшествия
Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»
В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
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Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»
Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Экономика
На Украине заявили о росте тарифов на транзит газа из России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что тариф на транзит газа из России через Украину вырастет из-за сниженных объемов прокачки.
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Наука
Обнаружен самый древний на планете ископаемый лес
Археоптерисы были самыми первыми деревьями на планете. Учёные утверждают, что именно они положили начало будущим современным лесам.
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Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Футбол
ЦСКА хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
В прошедшем чемпионате Белоруссии игрок в 26 матчах забил 19 мячей. Главным претендентом на форварда является московский ЦСКА.
Армия и оружие
В США оценили новый автомат спецназа России
В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Армия и оружие
Киев закупит новое вооружение благодаря финпомощи США
США выделяет Украине $300 млн военной помощи, благодаря которой Киев сможет закупить новое вооружение, в том числе прибрежные оборонительные комплексы, противокорабельные ракеты и летальное оружие.
Шоу-бизнес
Кети Топурия беременна, убеждены поклонники звезды
Неизвестно, действительно ли беременна артистка или же просто плотно поела перед выступлением, однако поклонники уже начали поздравлять любимицу и ее бойфренда Льва Деньгова с ожидаемым прибавлением в семействе.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Политика
МИД: США пытаются навязать Европе свой сжиженный газ
В МИД России заявили, что США пытаются навязать Европе свой сжиженный газ.
Наука
В продаже скоро появится лекарство от волчанки
Как сообщает ToDay News Ufa источник EurekAlert, ученые провели трехлетнее клиническое исследование, в которых участвовало 362 пациента (возраст от 18 до 70 лет), больных тяжелой и средней степени волчанкой.
Единоборства
Джейкобс победил Чавеса-младшего, отказавшегося от продолжения боя
Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниэл Джейкобс 20 декабря в США успешно дебютировал в более тяжелой весовой категории, победив другого экс-чемпиона мира в этом весе Хулио Сезара Чавеса-младшего, который отказался от продолжения поединка после пятого раунда, сославшись на травму.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял предложение «Рубина»
Слуцкий, известный в России по работе с московским ЦСКА, объяснил, почему принял предложение «Рубина».
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Политика
Олег Иванов примет участие в выборах главы Абакана
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово удовлетворил жалобу Олега Иванова на решение территоритальной избирательной комиссии Абакана об отказе в регистрации для участия в выборах главы Абакана.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.