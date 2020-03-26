Коронавирус
РИА НовостиВ Киеве заявили, что еще можно локализовать распространение COVID-19
Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что Украине еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе. На Украине заражены коронавирусом 145 человек, скончались пять.
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Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: количество жертв будет расти...
— Илья Емец, украинский врачНовый День вчера в 18:52
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На Украине опасаются, что число жертв коронавируса может быть катастрофическим
Комсомольская правда00:23
Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 19:38
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