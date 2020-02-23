Политика

Новостной фронтНовостной фронтВ Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя

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Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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