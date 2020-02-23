Политика
Новостной фронтВ Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя
Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя
Новостной фронтвчера в 20:53
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Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Биатлон
Тренер Касперович заявил о раздутости скандала с чужой аккредитацией
Чужая аккредитация была взята на полчаса и не было намерения использовать ее в корыстных целях, заявил Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова журналистам, передает 23 февраля ТАСС.
Политика
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Происшествия
При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек
В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
Общество
В Италии оценили возможность приостановки Шенгена из-за коронавируса
Италия в настоящее время не намерена добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и считает это драконовской мерой, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Армия и оружие
В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Кино
Netflix представил трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон»
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Политика
Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Армия и оружие
Директор Росгвардии поздравил подчиненных с Днем защитника Отечества
Сегодня в Москве в центральном аппарате Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов поздравил своих подчиненных и ветеранов с наступающим праздником - Днем защитника Отечества.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
В ведомстве отметили, что при выборе десерта стоит читать состав продукта и следить за его сроком годности.
Интернет
Microsoft усложнил процесс установки Windows 10
Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Религия
Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира после предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии раскольничьей структуре на Украине.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Общество
Гороскоп на 23 февраля: Кому из знаков зодиака улыбнется удача, а кому следует быть осторожнее
23 февраля звезды советуют Весам держать нос по ветру, а Рыбам — включить на полную мощь интуицию.
Шоу-бизнес
Брак Любови Успенской и Александра Плаксина оказался фиктивным
В прошлом году браку Любови Залмановны и бизнесмена Александра Плаксина исполнилось 30 лет.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Челси» в лондонском дерби
Космос
Китай планирует создать собственную орбитальную станцию
Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.
Политика
Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком
Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
Армия и оружие
Первая партия российских ЗРК «Панцирь-С1» доставлена в Сербию
Отечественные зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С1» доставлены на сербский военный аэродром, сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые отметили, что в полной темноте и при смене обстановки шмели могут распознавать сладкие фигуры.