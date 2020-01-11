с чего всё началось

Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола. Атомные подводные лодки – единственное, что есть у России.

Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

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