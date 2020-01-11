Армия и оружие
Газета.RuВ Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»
Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
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Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола. Атомные подводные лодки – единственное, что есть у России.
— Юрий Романюк, украинский футболистФедералПресс вчера в 21:44
с чего всё началось
Ранее председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что Черноморский флот уступает военно-морским силам Турции и Румынии.РИА Новости04:01
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