Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
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Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола. Атомные подводные лодки – единственное, что есть у России.
— Юрий Романюк, украинский футболистФедералПресс вчера в 21:44

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