с чего всё началось

В России вообще нет надводного флота. Единственное, что у них есть — это флот атомных подводных лодок, который действительно представляет реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире.

Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

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