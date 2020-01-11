Армия и оружие
Газета.RuВ Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»
Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
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В России вообще нет надводного флота. Единственное, что у них есть — это флот атомных подводных лодок, который действительно представляет реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире.
— Юрий Романюк, украинский футболистКрасная весна 00:44
с чего всё началось
Ранее председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что Черноморский флот уступает военно-морским силам Турции и Румынии.РИА Новости04:01
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