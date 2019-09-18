с чего всё началось

«Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского», – написала Олифер в Facebook по итогам заседания. Она также сообщила, что в Киеве не имеют принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах в Донбассе.

В Киеве заявили о готовности к отводу сил из Донбасса

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