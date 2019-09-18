Политика
Взгляд.руВ Киеве заявили о готовности к отводу сил из Донбасса
«Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского», – написала Олифер в Facebook по итогам заседания. Она также сообщила, что в Киеве не имеют принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах в Донбассе.
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с чего всё началось
"Украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой "формулы Штайнмайера", однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения ряда пунктов", - написала она в Facebook.ТАССвчера в 14:01
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Происшествия
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек.
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Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера
В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.
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Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета вчера в 05:25
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В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru вчера в 05:50
Экономика
Альфа-банк предсказал рост спроса на сталь на фоне торговых войн
Аналитики Альфа-банка считают, что рынок преувеличивает влияние торговой войны между США и Китаем на спрос на сталь и сырье для ее производства, говорится в отчете банка, с которым ознакомился РБК.
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В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
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В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва
Российская газета вчера в 23:41
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«Манчестер Сити» разгромил донецкий «Шахтер» в Лиге Чемпионов
18 сентября в рамках 1-го тура группы C Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) был разыгран матч между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити».
REGNUM вчера в 23:47
Футбол
«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов
"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили шестилетие
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Дни24 вчера в 14:00
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Турчак вступился за осужденного актера Устинова
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Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Компания Volkswagen начала продажи своего самого бюджетного седана Jetta.
Letnews.ru 16 сентября в 04:56
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
Происшествия
В общежитии под Челябинском взорвали гранату
Lenta.ru вчера в 12:56
Финансы
Ставка ФРС снижена на 25 базисных пунктов
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку.
Газета.Ru вчера в 14:17
Энергетика
Минприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн
На конец 2017 года запасы оценивались в 55,2 трлн руб. Основная доля приходится на запасы нефти — ее стоимость оценивается в 74,5 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 18:36
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Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Армия и оружие
В Сирии боевики 89 раз нарушили «режим тишины» за минувшие сутки
В зонах деэскалации, созданных на территории Сирии за прошедшие сутки было зафиксировано 89 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных бандформирований.
Новостной фронт вчера в 04:11
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Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com вчера в 06:09
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Наука
Ученые сократили вдвое предел массы нейтрино
МонаВиста вчера в 05:21
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17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
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Общество
В России с 1 октября изменятся правила ухода в отпуск
Если гражданин РФ примет в отпуске решение уйти с работы, то заявление об этом он также может направить по электронной почте.
RuNews24.ru 16 сентября в 01:12
Политика
Президент России Владимир Путин приедет в Ижевск
ИА Удмуртия вчера в 09:58
Космос
В Антарктиде найдено подтверждение того, что на континенте побывали инопланетяне
Уфологи давно считают, что Антарктида из-за своей отдаленности и малоизученности, давно привлекла внимание инопланетян.
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Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС вчера в 10:46
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«Авангард» заключил контракт с Клинкхаммером
Sport24.ru вчера в 06:28