Политика

Взгляд.руВзгляд.руВ Киеве заявили о готовности к отводу сил из Донбасса

«Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского», – написала Олифер в Facebook по итогам заседания. Она также сообщила, что в Киеве не имеют принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах в Донбассе.
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"Украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой "формулы Штайнмайера", однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения ряда пунктов", - написала она в Facebook
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Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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