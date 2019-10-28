Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину. Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую. Конкретные цифры будут обсуждаться позднее.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.

В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России

Общество Охранники стали самыми закредитованными в России Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Происшествия Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.

Политика Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.

Происшествия В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.

Шоу-бизнес Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.

Армия и оружие Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии НАТО не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Шоу-бизнес Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.

Происшествия Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.

Наука Женщинам оказалось тяжелее бросить курить, чем мужчинам В Монреале докладчики рассказали, что женщины вдвое реже склонны прекращать курить, чем мужчины.

Хоккей Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.

Фигурное катание Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Происшествия Неизвестный атаковал мечеть во Франции Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Происшествия Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Экономика Сбербанк запустил переводы по всему миру Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.

Общество Треть российских семей не пользуется доступными им льготами Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".

Армия и оружие Евгений Поддубный: а был ли Багдади? Говорят лишь о том, что на ситуацию в Сирии это никак не повлияет, потому что для рядовых террористов и их главарей Абу Бакр аль-Багдади — это цифровой персонаж.

Общество Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Общество Суд признал брачный договор Ананьева недействительным Суд оставил под арестом имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей Адвокат Ананьева Дмитрий Тугуши заявлял, что у Промсвязьбанка нет права требовать расторжения договора между третьими лицами, поскольку банк не является текущим кредитором ответчика.