Политика
RT на русскомВ Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.
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Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину. Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую. Конкретные цифры будут обсуждаться позднее.
— Александр Новак, российский политикТелеканал 360° 13:00
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В Украине выразили надежду на скорое подписание нового транзитного контракта
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