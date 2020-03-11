Политика
REGNUMВ Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений
Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».
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с чего всё началось
Киев не может согласиться на существующие соглашения, поскольку не согласен передать контроль над границей в Донбассе только через два месяца после местных выборов, - сказал Ермак в эфире телеканала «Украина».News.ru00:21
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Авто
Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями
Согласно проведённому исследованию, в основу которого легли данные лизинговых компаний, чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся владельцы немецкой марки Audi (12,9%) и водители машин баварского бренда BMW (11,7%).
Политика
В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Здоровье
Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств
Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
Политика
Мишустин призвал россиян минимизировать поездки за границу
Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса.
Здоровье
На Кубани выявили первый случай заражения коронавирусом
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что власти региона в настоящий момент не видят необходимости вводить в крае карантин по коронавирусу, но в случае возникновения такой необходимости готовы принять такие меры.
Происшествия
В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Политика
Порошенко сбежал от допроса за границу
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос в ГБР, так как он находится за границей.
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Здоровье
На карантине по коронавирусу находятся 57 жителей Пермского края
В Пермском крае увеличилось число жителей, находящихся под наблюдением врачей в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов
«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Здоровье
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде, снеге и метели
МЧС по Москве сообщило, что вечером 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Общество
Глава ВОЗ назвал Европу новым эпицентром пандемии коронавируса
Эпицентр пандемии коронавируса переместился в Европу.
Здоровье
Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию
Ученые Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может провоцировать мужское бесплодие и повреждать яички.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Политика
Daily Mail назвала Валентину Матвиенко «первой женщиной-космонавтом»
Британская газета Daily Mail перепутала Валентину Терешкову с Валентиной Матвиенко, назвав спикера российского Совфеда «первой женщиной в космосе».
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Общество
Что ждёт Россию в 2020 году: предсказания Ванги сбываются
Если верить пророчеству, в 2020 году мировое сообщество ждет нестабильное и даже смутное время.
Интернет
Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса
В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.