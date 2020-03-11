с чего всё началось

Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений

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