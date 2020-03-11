Политика

REGNUMREGNUMВ Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений

Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».
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с чего всё началось
Киев не может согласиться на существующие соглашения, поскольку не согласен передать контроль над границей в Донбассе только через два месяца после местных выборов, - сказал
 Ермак в эфире телеканала «Украина».
News.ru00:21

Подробнее о событии

Выход Украины из минских соглашений признали невозможным

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В Киеве спрогнозировали катастрофу при выходе из Минских соглашений

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RT на русском04:51

В Госдуме призвали Украину начать выполнять Минские соглашения

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В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

РИА Новостивчера в 23:44

Украине предрекли «катастрофу» при выходе из минских соглашений

РЕН ТВвчера в 18:28

Ермак признал, что Киев не может в одностороннем порядке выйти из минских соглашений

ТАССвчера в 18:05
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
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32CARS.ru вчера в 11:19
Политика

В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин

РИА Новости 07:02
Музыка

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На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
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Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
News.ru вчера в 08:30
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
РБК 10:01
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Мишустин призвал россиян минимизировать поездки за границу

Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса.
Известия 10:32
Здоровье

На Кубани выявили первый случай заражения коронавирусом

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что власти региона в настоящий момент не видят необходимости вводить в крае карантин по коронавирусу, но в случае возникновения такой необходимости готовы принять такие меры.
Деловая газета. Юг 12 марта в 15:10
Происшествия

В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
АиФ Самара 06:11
Общество

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 09:29
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК вчера в 11:03
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Политика

Порошенко сбежал от допроса за границу

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос в ГБР, так как он находится за границей.
РЕН ТВ 12 марта в 17:52
Футбол

«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:25
Здоровье

На карантине по коронавирусу находятся 57 жителей Пермского края

В Пермском крае увеличилось число жителей, находящихся под наблюдением врачей в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Business Class (Пермь) 11 марта в 05:05
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 09:58
Здоровье

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Вести.Ru 05:38
Здоровье

Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Shraibikus News вчера в 15:51
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде, снеге и метели

МЧС по Москве сообщило, что вечером 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.
РБК 09:55
Общество

Глава ВОЗ назвал Европу новым эпицентром пандемии коронавируса

Эпицентр пандемии коронавируса переместился в Европу.
BFM.ru вчера в 13:48
Здоровье

Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию

Ученые Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может провоцировать мужское бесплодие и повреждать яички.
Shraibikus News 12 марта в 13:08
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
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Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия 12 марта в 15:10
Политика

Daily Mail назвала Валентину Матвиенко «первой женщиной-космонавтом»

Британская газета Daily Mail перепутала Валентину Терешкову с Валентиной Матвиенко, назвав спикера российского Совфеда «первой женщиной в космосе».
ФАН 09:17
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
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Общество

Что ждёт Россию в 2020 году: предсказания Ванги сбываются

Если верить пророчеству, в 2020 году мировое сообщество ждет нестабильное и даже смутное время.
Живая Кубань вчера в 03:33
Интернет

Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса

В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
3DNews 01:30
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
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Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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