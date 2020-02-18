Армия и оружие
Piter.tvЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе. Атака ведется в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
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Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
Происшествия
На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
По данным следствия, днем 15 февраля текущего года женщина родила у себя в квартире на первом этаже в городе Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно.
Общество
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Гаджеты
Экран Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим на рынке смартфонов
В результате экран Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим на рынке смартфонов, получив высший балл – А+.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Технологии
Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека
Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
Политика
На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Здоровье
Названы ранние признаки рака толстой кишки
Медицинскими специалистами определены и названы ранние признаки рака толстой кишки, который, как утверждают врачи, является одним из самых распространенных видов рака во всем мире.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери
Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Аваков пообещал эвакуировать из Китая россиянина
В эфире программы «Свобода слова» на ICTV министр отметил, что полностью поддерживает решение взять на борт гражданина РФ, поскольку ранее российский самолёт эвакуировал из Китая украинца.
Армия и оружие
Прилепин раскрыл, почему Украина является виновником крушения МН17
Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над Украиной.
Происшествия
Убийство чеченца Мансура Старого во Франции связали с Кадыровым
Вероятный убийца чеченца Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый, может быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Спорт
Устюгов может сняться со «Ски Тура»
Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.