Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе. Атака ведется в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
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Штаб украинских сил в Донбассе сообщил об одном погибшем

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Бой в Донбассе закончился

Lenta.ru03:51

Киев сообщил об атаке на свои позиции на линии разграничения в Донбассе

РБК03:30

Войска ЛНР начали наступление. Используется запрещенное оружие

URA.Ru03:28

«Выводы делайте сами». ЛНР начала наступление в Донбассе. Три противоречия в заявлении Киева

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Киев обвинил ЛНР в проведении наступательной операции

Московский Комсомолец02:29

Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения

Газета.Ru03:34
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Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
РИА Новости 04:05
Происшествия

На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

По данным следствия, днем 15 февраля текущего года женщина родила у себя в квартире на первом этаже в городе Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно.
РИА Новости 02:46
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Интерфакс вчера в 15:11
Политика

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
RT на русском 16 февраля в 23:03
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
ТАСС 03:33
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Коммерсантъ 03:28
Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:38
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Здоровье

Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
ToDay News Ufa 03:17
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском 00:09
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 02:12
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Гаджеты

Экран Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим на рынке смартфонов

В результате экран Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим на рынке смартфонов, получив высший балл – А+.
Astera вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Технологии

Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека

Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
ПРАЙМ вчера в 13:44
Политика

На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Lenta.ru вчера в 05:42
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
Происшествия

Полиция проверит данные об избиении псковской учительницы школьником

РИА Новости 04:17
Здоровье

Названы ранние признаки рака толстой кишки

Медицинскими специалистами определены и названы ранние признаки рака толстой кишки, который, как утверждают врачи, является одним из самых распространенных видов рака во всем мире.
Ugpressa.ru 02:09
Происшествия

В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:24
Политика

Аваков пообещал эвакуировать из Китая россиянина

В эфире программы «Свобода слова» на ICTV министр отметил, что полностью поддерживает решение взять на борт гражданина РФ, поскольку ранее российский самолёт эвакуировал из Китая украинца.
News.ru 01:33
Армия и оружие

Прилепин раскрыл, почему Украина является виновником крушения МН17

Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над Украиной.
URA.Ru 02:03
Происшествия

Убийство чеченца Мансура Старого во Франции связали с Кадыровым

Вероятный убийца чеченца Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый, может быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Спорт

Устюгов может сняться со «Ски Тура»

Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
Чемпионат вчера в 07:35
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
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