Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе. Атака ведется в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

ЛНР начала наступление в Донбассе

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