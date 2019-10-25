Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что российская компания "Газпром" не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств.

В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину

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