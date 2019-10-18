Политика
Российская газетаВ Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Киев все делает для интеграции в европейскую энергосистему, однако пока отсоединиться от российской энергосистемы невозможно. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.
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Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Авто
Группа «ГАЗ» запатентовала новый логотип «Победа»
«Группа ГАЗ» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Победа», освежив его новым современным логотипом.
Автоновости дня вчера в 10:24
Политика
Путин рассказал, от чего зависит движение России вперед
Открытие Всемирного русского народного собора проходит в пятницу в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла.
РИА Новости 05:38
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев взвесились перед боем
Объединительный поединок Бетербиева и Гвоздика состоится 18 октября в Филадельфии.
Нева Спорт 04:07
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Происшествия
В «Матросской Тишине» вновь отравились наркотиками арестанты
Прокуратура Москвы организовала проверку по факту госпитализации арестантов из СИЗО-1 «Матросская Тишина».
РБК 03:33
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.
RT на русском 03:27
Политика
США вводят новые пошлины против ЕС
США с сегодняшнего дня устанавливают новые пошлины на товары из Евросоюза, сообщает 18 октября «РИА Новости».
Хакасия-Информ 00:47
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы
Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
ToDay News Ufa 06:10
Происшествия
Силовики задержали главу Белгородского района
Главу Белгородского района Анатолия Попкова задержали за получение взятки – информацию об этом подтвердили в управлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
АиФ - Черноземье 06:09
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Газета.Ru 01:37
Происшествия
Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Газета.Ru 04:48
Политика
Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.
REGNUM 04:37
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Общество
В зоопарке Парижа появился необычный обитатель – капля
В зоопарке Парижа появился необычный обитатель. 19 октября посетители увидят каплю.
МИР 24 вчера в 01:52
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
RT на русском 05:23
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен
Нева Спорт 05:58
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 16 октября в 06:03
Здоровье
Число погибших из-за вейпинга в США превысило 30 человек
До 33 увеличилось число людей, умерших в США из-за легочной болезни, связанной, как считают эксперты, с курением электронных сигарет, или вейпов.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51