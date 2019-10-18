Киев все делает для интеграции в европейскую энергосистему, однако пока отсоединиться от российской энергосистемы невозможно. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

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