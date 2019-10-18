Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Киев все делает для интеграции в европейскую энергосистему, однако пока отсоединиться от российской энергосистемы невозможно. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.
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В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Российская газета04:49

На Украине признали зависимость от российских электросетей

URA.Ru05:53

Украина хочет отсоединиться от энергосистемы России, но не может

Вести.Ru05:02

В Киеве признали невозможность отсоединения от российской энергосистемы

РБК05:55

Украина признала невозможность отсоединения от энергосистемы России

Взгляд.ру04:38

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

RT на русском04:34

В Киеве признали, что Украина технически не может отсоединиться от энергосистемы России

ТАСС04:30
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Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

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В «Матросской Тишине» вновь отравились наркотиками арестанты

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РБК 03:33
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Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
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На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.
RT на русском 03:27
Политика

США вводят новые пошлины против ЕС

США с сегодняшнего дня устанавливают новые пошлины на товары из Евросоюза, сообщает 18 октября «РИА Новости».
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Шоу-бизнес

Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы

Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
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Происшествия

Силовики задержали главу Белгородского района

Главу Белгородского района Анатолия Попкова задержали за получение взятки – информацию об этом подтвердили в управлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
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Происшествия

В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике

Газета.Ru 01:37
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Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
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Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

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Мэр Новосибирска сравнил смерть школьницы с ЧП городского масштаба

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Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.
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В зоопарке Парижа появился необычный обитатель – капля

В зоопарке Парижа появился необычный обитатель. 19 октября посетители увидят каплю.
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Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
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Армия и оружие

Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

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Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
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Матч «Барселона» — «Реал» перенесен

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Армия и оружие

США задумались об отказе от авианосцев

Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
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Число погибших из-за вейпинга в США превысило 30 человек

До 33 увеличилось число людей, умерших в США из-за легочной болезни, связанной, как считают эксперты, с курением электронных сигарет, или вейпов.
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Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
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