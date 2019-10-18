Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
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В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы

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