Политика
RT на русскомВ Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
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Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас играет с детьми под песню Юрия Никулина
На фоне играет песня Юрия Никулина "Про зайцев". "А нам всё равно, а нам всё равно", - слышно из динамика.
Paparazzi.ru 06:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Хоккей
«Авангард» на выезде обыграл «Автомобилист»
Омский «Авангард» в Екатеринбурге одержал победу на местным «Автомобилистом» со счетом 3:1. Два гола «ястребы» забросили еще в первом периоде.
Новый Омск 12:32
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Общество
«Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»
Сегодня, 18 октября, в Кингисеппском районе Ленинградской области состоялась торжественная церемония запуска в эксплуатацию новой подстанции мощностью 110 кВ «Кузёмкино», принадлежащей «Россети Ленэнерго» (бренд ПАО «Ленэнерго»).
REGNUM 11:07
Общество
В Москве по проекту реновации могут построить 72-этажный небоскреб
Два года назад во время обсуждения программы реновации мэр города Сергей Собянин говорил, что на месте сносимых домов будут строить здания в среднем от 6-ти до 14-ти этажей.
Эхо Москвы 13:00
Армия и оружие
Трамп заявил о восстановлении Турцией режима прекращения огня в Сирии
Турция полностью восстановила режим прекращения огня на севере Сирии, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 13:33
Политика
СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Текст показало украинское СМИ "Новое время".
Газета.Ru 12:59
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73,3%
Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние две недели вырос с 71,4% (конец сентября) до 73,3% (середина октября).
ТАСС 08:51
Технологии
«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения
В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Хоккей
СКА обменял хоккеиста Ли в «Ак Барс»
Санкт-Петербургский СКА обменял нападающего Олега Ли в казанский «Ак Барс».
RT на русском 11:43
Игры
Obsidian раскрыла системные требования The Outer Worlds
За неделю до релиза The Outer Worlds студия Obsidian всё же вспомнила о ПК-геймерах и раскрыла системные требования игры.
Gmbox.ru 03:12
Происшествия
В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу
17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.
МонаВиста вчера в 04:31
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол
Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Sportbox.RU вчера в 21:43
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали
Изображения оптики и были опубликованы в Роспатенте.
Tvoe-avto.com вчера в 07:50
Политика
Киев выразил протест России из-за доставки гумпомощи в Донбасс
Украинский МИД выразил решительный протест Москве из-за очередного направленного в Донбасс конвоя с гуманитарной помощью, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Игры
Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
Игромания.ру 13:02
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС вчера в 07:22
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Происшествия
В мечети в Афганистане произошли взрывы
По словам официального представителя губернатора Нангархара, еще около 60 человек получили ранения в результате двойного взрыва в мечети.
ТАСС 09:37
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru вчера в 15:38
Политика
Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Футбол
«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым
Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Матч ТВ 08:37