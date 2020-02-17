Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве заявили о «проедании» украинской экономики

Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
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В Киеве считают, что Украине нужно $100 млрд и 50 лет, чтобы догнать соседние страны

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В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики

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Украина заявила о «проедании» промышленности

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Власти Украины заявили о «проедании» экономики

Московский Комсомолец12:15
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:01, Ашберн
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МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
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Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
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Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД

Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
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Происшествия

Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус

Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
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Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника

Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
Российская газета 15:34
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Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
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Умер кинорежиссёр Георгий Шенгелая

За биографическую ленту «Пиросмани» о знаменитом грузинском художнике Шенгелая удостоился награды Международного кинофестиваля в Чикаго.
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Смерть создателя саундтрека к «Бригаде» в Австралии попала на видео

Lenta.ru 05:02
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Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
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Армия и оружие

Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»

Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Известия 12:59
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
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Сульшер: «Погба принадлежит „МЮ“, а не лично Райоле»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе хавбека Поля Погба в туринский «Ювентус».
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Армия и оружие

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
РИА Новости 14:06
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Скончался легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Гарри Грегг

Лучший вратарь чемпионата мира-1958 Гарри Грегг скончался в возрасте 87 лет, сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Спорт-Экспресс 04:27
Экономика

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Газета.Ru 15:52
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия 05:24
Общество

Украина продаст три убыточных морских порта в Чёрном море

Три государственных морских порта Украины с выходом к Чёрному морю внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности.
RT на русском 12:38
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Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»

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Google закроет станции бесплатного Wi-Fi по всему миру

Google до конца текущего года закроет программу Google Station, в рамках которой компания предоставляла бесплатный Wi-Fi в общественных местах в развивающихся странах, пишет Techcrunch.
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Ранее девочка имела каре, однако сейчас же ее волосы коротко пострижены. Кроме того, она покрасила светло-русые волосы в фиолетовый цвет.
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Мугуруса после победы над Клийстерс похвалила соперницу

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Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
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Несколько жителей Латвии написали президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросили помочь их землячке Кристине Мисане.
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Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров

Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
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Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича

FightTime.ru вчера в 01:05
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Во Фрунзенском районе Петербурга пропала восьмилетняя девочка

Полицейские Фрунзенского района Петербурга разыскивают пропавшую 8-летнюю девочку.
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Получены изображения тускнеющего красного гиганта Бетельгейзе

С помощью Очень большого телескопа ESO (VLT) астрономы зафиксировали затемнение на поверхности Бетельгейзе, красной сверхгигантской звезды в созвездии Ориона.
Научная Россия 15 февраля в 04:24
Экономика

Исследование: почти четверть ВВП Украины составляют теневые операции

Объем теневой экономики Украины составляет 846 млрд гривен (почти $34 млрд), или 23,8% от официального ВВП за 2018 год.
ТАСС 12:22
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
Актуальные Новости вчера в 10:28
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Тимофей Сергеевич Милованов
Украинский экономист
Украинский государственный деятель и экономист. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 29 августа 2019 года. Специалист в области микроэкономики и теории игр.
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