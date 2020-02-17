Экономика
РИА НовостиВ Киеве заявили о «проедании» украинской экономики
Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
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Политика
МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков
Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Энергетика
Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию
Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Происшествия
Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
Общество
Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника
Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Кино
Умер кинорежиссёр Георгий Шенгелая
За биографическую ленту «Пиросмани» о знаменитом грузинском художнике Шенгелая удостоился награды Международного кинофестиваля в Чикаго.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»
Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Футбол
Сульшер: «Погба принадлежит „МЮ“, а не лично Райоле»
Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе хавбека Поля Погба в туринский «Ювентус».
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Футбол
Скончался легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Гарри Грегг
Лучший вратарь чемпионата мира-1958 Гарри Грегг скончался в возрасте 87 лет, сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Экономика
В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Украина продаст три убыточных морских порта в Чёрном море
Три государственных морских порта Украины с выходом к Чёрному морю внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности.
Культура
Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»
Интернет
Google закроет станции бесплатного Wi-Fi по всему миру
Google до конца текущего года закроет программу Google Station, в рамках которой компания предоставляла бесплатный Wi-Fi в общественных местах в развивающихся странах, пишет Techcrunch.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы в фиолетовый
Ранее девочка имела каре, однако сейчас же ее волосы коротко пострижены. Кроме того, она покрасила светло-русые волосы в фиолетовый цвет.
Теннис
Мугуруса после победы над Клийстерс похвалила соперницу
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Политика
Жители Латвии написали Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии написали президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросили помочь их землячке Кристине Мисане.
Авто
Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров
Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
Единоборства
Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича
Происшествия
Во Фрунзенском районе Петербурга пропала восьмилетняя девочка
Полицейские Фрунзенского района Петербурга разыскивают пропавшую 8-летнюю девочку.
Космос
Получены изображения тускнеющего красного гиганта Бетельгейзе
С помощью Очень большого телескопа ESO (VLT) астрономы зафиксировали затемнение на поверхности Бетельгейзе, красной сверхгигантской звезды в созвездии Ориона.
Экономика
Исследование: почти четверть ВВП Украины составляют теневые операции
Объем теневой экономики Украины составляет 846 млрд гривен (почти $34 млрд), или 23,8% от официального ВВП за 2018 год.
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.