с чего всё началось

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Об этом в интервью порталу LIGA.net заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

Общество Крупный петербургский ретейлер сокращает число магазинов Как пояснили в компании, этот шаг предпринят ими на фоне растущего количества финансовых претензий со стороны поставщиков, прекративших отгрузку товара в магазины ретейлера.

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Политика Порошенко дал Зеленскому советы по общению с Путиным Политик считает, что самый важный совет, который он может дать Зеленскому, — это «никогда и ни в чем не доверять [президенту России Владимиру] Путину, не поддаваться на кагэбэшные манипуляции и заискивания».

Гаджеты AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000 В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

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Происшествия Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Политика Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube в России На традиционной встрече журналистов с Дмитрием Медведевым эпатажная ведущая Анастасия Ивлеева высказала опасение, что в России могут закрыть Ютуб.