Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Об этом в интервью порталу LIGA.net заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Читать в источнике
Комментировать435
с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес
» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.
РБКвчера в 16:25

Подробнее о событии

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

Газета.Ru01:58

На Украине заявили о взыскании с «Газпрома» 2,1 миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 21:39

Глава «Нафтогаза» рассказал о взыскании $2,1 млрд с «Газпрома»

Московский Комсомолецвчера в 16:56

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Известиявчера в 18:23

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

РБКвчера в 16:25

«Нафтогаз» заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Говорит Москвавчера в 16:01

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

Lenta.ruвчера в 15:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Общество

Крупный петербургский ретейлер сокращает число магазинов

Как пояснили в компании, этот шаг предпринят ими на фоне растущего количества финансовых претензий со стороны поставщиков, прекративших отгрузку товара в магазины ретейлера.
Телеканал Санкт-Петербург 04:40
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Вести.Ru 02:18
Происшествия

Вместо трех с половиной лет колонии Чирцову дали год

Вести.Ru 04:08
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 04 декабря в 05:31
Авто

Российский авторынок в ноябре снизился на 6%

Автостат вчера в 04:07
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.
Известия 00:28
Происшествия

Выжившая при пожаре в «Хромой лошади» 10 лет прикована к постели

Мать выжившей при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» рассказала, что женщина в течение 10 лет находится в стабильно плохом состоянии.
ФАН вчера в 06:39
Политика

Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
Российская газета вчера в 09:09
Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Политика

Порошенко дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Политик считает, что самый важный совет, который он может дать Зеленскому, — это «никогда и ни в чем не доверять [президенту России Владимиру] Путину, не поддаваться на кагэбэшные манипуляции и заискивания».
Lenta.ru 02:55
Общество

Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

РИА Новости 02:56
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Гаджеты

AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000

В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
3DNews 02:29
Культура

Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре

Дмитрий Певцов рассказал, что ему отказали в участии в шоу Первого канала «Вечерний Ургант».
Культуромания вчера в 05:27
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Политика

В Китае ввели ответные ограничения для дипломатов США

«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.
REGNUM 03:12
Общество

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Газета.Ru вчера в 07:04
Фигурное катание

Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости 04 декабря в 05:04
Общество

Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома

РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кривое-зеркало.ру вчера в 18:28
Кино

Портал IMDb назвал самых популярных актеров года

Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Rambler News Service 03:02
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Происшествия

В Челябинске маршрутка врезалась в остановку

Российская газета 02:02
Происшествия

Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова

Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 03:08
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube в России

На традиционной встрече журналистов с Дмитрием Медведевым эпатажная ведущая Анастасия Ивлеева высказала опасение, что в России могут закрыть Ютуб.
Московский Комсомолец вчера в 05:18
Экономика

Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
РИА Новости 04:36
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» будет запущен с Байконура к МКС

ТАСС вчера в 16:07
Технологии

Криптовалюты или фиат. Когда цифровые деньги заменят традиционные

Криптовалюты заменят фиат к 2030 году, утверждается в исследовании крупнейшего финансового конгломерата Германии Deutsche Bank.
РБК 03:23
Спорт

Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные

Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
News.ru вчера в 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное