Политика
ИзвестияВ Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание «Левый берег».
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Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru вчера в 06:32
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru 15:49
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 05:04
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета 10:37
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
RT на русском 08:23
Политика
Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице
Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль.
Коммерсантъ 15:59
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41
Политика
Пристайко не считает нужным встречаться с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не считает необходимым общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Украина.ру 10:11
Единоборства
Третья допинг-проба Спонга оказалась чистой
Нидерландский боксёр супертяжёлого веса Тайрон Спонг сообщил, что третья допинг-проба, взятая у него в преддверии поединка с Александром Усиком, дала отрицательный результат.
Чемпионат 15:16
Космос
Вещество нейтронных звезд изучают на Земле
09.10.19 Ученые получили новые данные, которые расширяют наши представления о взаимопревращениях адронной материи и кварк-глюонной плазмы в той области, где адронная материя представляется умеренно разогретой, но сравнимой по плотности с веществом нейтронных звезд.
Портал Поиск 09 октября в 04:02
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
BFM.ru 15:58
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Теннис
Зверев стал соперником Медведева по финалу «Мастерса» в Шанхае
Соперником Зверева в финале станет третья ракетка турнира россиянин Даниил Медведев.
РИА Новости 09:49
Футбол
Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021
Вести.Ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Армия и оружие
Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
РИА Новости 16:47
Космос
Тихий океан глобально почистят с помощью новейшего аппарата
Poplawok.ru 09 октября в 20:09
Происшествия
В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
Конфликт в ресторане на улице Большая Ордынка в центре Москвы закончился стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 17:01
Футбол
Дубль Малиновского обеспечил сборной Украины победу над Литвой
Руслан Малиновский забил в ворота литовцев оба мяча, на 29-ой и 58-ой минуте. У сборной Украины по итогам шести матчей 16 очков.
Народные новости вчера в 19:22
Здоровье
Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью
Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
MedikForum.ru 09 октября в 14:57
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия вчера в 01:46
Кино
«Гемини» с цифровым Уиллом Смитом вышел в российский прокат
В четверг в российский прокат вышел новый фильм режиссера Энга Ли «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли.
Культуромания 10 октября в 09:25
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
Происшествия
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.
Вести.Ru вчера в 21:15
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Гаджеты
Microsoft впервые за 25 лет добавила на клавиатуру новые кнопки
Компания Microsoft впервые с 1994 года дополнила клавиатурный ряд двумя новыми кнопками.
Вести.Хайтек вчера в 10:37
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 13:00