Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание «Левый берег».

В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса

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