Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз" сообщила, что слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" закончились для Киева успешно.
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В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против «Газпрома»

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В «Нафтогазе» рассказали об «успешных» слушаниях по иску против «Газпрома»

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С другими проблемы: Украина надеется на арест активов «Газпрома» в Латвии

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Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
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В Омске ученик 7-го класса разбил однокласснику голову во время урока.
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Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
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Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
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Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
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