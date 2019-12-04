Компания "Нафтогаз" сообщила, что слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" закончились для Киева успешно.

В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против «Газпрома»

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