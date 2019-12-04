Экономика
РИА НовостиВ Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз" сообщила, что слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" закончились для Киева успешно.
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«Нафтогаз» назвал дату решения суда по взысканию активов «Газпрома» в Нидерландах
Rambler News Service14:49
С другими проблемы: Украина надеется на арест активов «Газпрома» в Латвии
Sputnik Латвия02 декабря в 06:31
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Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
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В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
«Ливерпуль» победил в «Эвертон» в дерби
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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Игра 16-го тура чемпионата Франции Тулуза Монако завершилась со счетом 1:2.
Политика
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
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40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Армия и оружие
ВКС до конца года получат 27 боевых машин «Панцирь»
Футбол
Симеоне может покинуть пост главного тренера «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает Marca.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Политика
В раде предъявили Зеленскому требования по переговорам с Россией
Представители трeх оппозиционных украинский партий — «Бaтькивщины», «Гoлоса» и «Европейской сoлидарности» сделали с трибуны Верховнoй рады сoвместное заявление, касающееся предстoящих переговорoв на саммите «нормандскoй четверки».
Футбол
«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU
Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Экономика
Александр Жуков рассказал о повестке ГД на четверг
Законопроект о ликвидации унитарных предприятий перенесен на 10 декабря, потому что в него планируется внести важные поправки, добавил парламентарий.
Армия и оружие
Le Point (Франция): Франция играет в кошки-мышки с Россией на Черном море (Le Point)
Появившийся на горизонте российский самолет приближается на малой высоте к небольшому корвету «Commandant Birot» ВМФ Франции неподалеку от Керченского пролива в Черном море, где соперничают Россия и НАТО.
Футбол
«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Севильи» Араны
«Зенит» претендует на защитника «Севильи» Гильерме Арану. Клуб из Санкт-Петербурга хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции
Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
Всего в России насчитывается 1,06 млн ВИЧ-инфицированных, рассказал "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
Наука