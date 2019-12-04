Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз" сообщила, что слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" закончились для Киева успешно.
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В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против «Газпрома»

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«Нафтогаз» назвал дату решения суда по взысканию активов «Газпрома» в Нидерландах

Rambler News Serviceвчера в 14:49

В «Нафтогазе» рассказали об «успешных» слушаниях по иску против «Газпрома»

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С другими проблемы: Украина надеется на арест активов «Газпрома» в Латвии

Sputnik Латвия02 декабря в 06:31
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В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой

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Медведев оценил законопроект о домашнем насилии

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По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
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«Ржев» выходит в общероссийский прокат

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
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ЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты

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МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
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С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
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Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

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Овечкин починил шлем с помощью паяльника во время матча НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о причине, по которой ему понадобилась паяльная лампа в разгар матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз».
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На развитие омской медицины выделят 34 млрд рублей – Бурков

До 2024 года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Омской области выделят 34 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Бурков.
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Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
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Напомним, что, как неоднократно заверяли создатели, "Звездные войны 9" завершают историю клана Скайуокеров.
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Медведев высказался о допинговой проблеме

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение о допинговой проблеме во время интервью 20 телеканалам 5 декабря.
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Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

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Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
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Общество

Совет судей решил не наказывать СМИ за давление на суды через новости

Ранее газета «Ведомости» писала, что Совет судей разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций» и предлагает ввести ответственность для СМИ и журналистов за давление на суд.
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Как работают Яндекс.Новости?
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