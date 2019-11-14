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Газета.RuЗеленский понадеялся на мир в Донбассе после нормандского саммита
Министр отметил, что все необходимые для проведения встречи "нормандской четверки" условия были соблюдены. Глава МИД также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что саммит откроет путь для окончательного разрешения конфликта в Донбассе.
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Зеленский надеется на окончание войны в Донбассе после нормандского саммита
Московский Комсомолец05:22
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