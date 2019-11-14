Министр отметил, что все необходимые для проведения встречи "нормандской четверки" условия были соблюдены. Глава МИД также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что саммит откроет путь для окончательного разрешения конфликта в Донбассе.

Зеленский понадеялся на мир в Донбассе после нормандского саммита

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