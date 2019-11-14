Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что предстоящий саммит «нормандской четвёрки» даст возможность для окончательного воцарения мира в Донбассе. Об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

В Киеве ждут мир в Донбассе после «нормандского» саммита

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