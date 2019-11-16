Общество
Аргументы и ФактыВ Киеве жители дома из-за отсутствия отопления перекрыли дорогу
Жители одного из домов Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления, передает «Киев оперативный». На странице издания в Facebook сообщается, что перекрыт съезд с проспекта Победы на Кольцевую дорогу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:56, Вашингтон
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Наука
В теле человека нашли новый ранее неизвестный поражающий вирус
В теле человека ученые нашли новый ранее неизвестный поражающий бактерии вирус, об этом информирует издание Fontiers in Microbiology.
Наука
Патент недели: грипп на птичьих правах
Патент: 2702833 Авторы: Людмила Цыбалова, Марина Потапчук, Инна Видяева, Вера Грищенко Патентообладатель: Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федерации Про птичий грипп слышали даже те, кто максимально далек от микробиологии или эпидемиологии.
Происшествия
Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон в реанимацию
Мать убитой историком Олегом Соколовым 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета увезли в больницу с похорон дочери, как сообщает Говорит Москва.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Технологии
Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба
Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
Общество
В Иране повышение цен на бензин привело к протестам
В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Политика
Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
Происшествия
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже
Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Экономика
Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
Футбол
Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Здоровье
Ученые советуют не давать эти два продукта детям до двух лет
Американские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний проанализировали данные о питании тысячи детей в США в возрасте от полугода до 23 месяцев и пришли к выводу, что два популярных среди родителей продукта лучше не давать малышам до двух лет.
Футбол
Австрия победила Македонию и вышла на Евро-2020
Сборная Австрии в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 победила команду Македонии (2:0) и вышла в основную стадию турнира.
Здоровье
Кардиолог заявил об опасности вейпов и электронных сигарет
Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Кино
Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
Политика
В Крыму ответили на слова Навального о референдуме
Навальный поделился своими планами на тот случай, если возглавит Россию. Он отметил, что проведет в Крыму «честный референдум».