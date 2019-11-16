Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Киеве жители дома из-за отсутствия отопления перекрыли дорогу

Жители одного из домов Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления, передает «Киев оперативный». На странице издания в Facebook сообщается, что перекрыт съезд с проспекта Победы на Кольцевую дорогу.
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В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

Комсомольская правда15:14

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

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Отопительный сезон. Киевляне перекрыли проспект Победы из-за холода в квартирах

Украина.ру07:13

Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

Взгляд.ру13:12

Киевляне перекрыли дорогу из-за холода в квартирах

РИА Новости12:58

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

RT на русском12:29

В Киеве жители одного из домов перекрыли улицу из-за отсутствия отопления

РБК14:31
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