Коронавирус
Газета.RuВ Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились почти все священники
Почти все священники Киево-Печерской лавры, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом. Кроме того, инфицированы также монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая располагается на территории лавры.
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В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.РБК08:50
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Экономика
Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 07:57
Игры
Для Skyrim Special Edition выпустили новый пакет HD-текстур
Вашингтон, 26 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В сеть выложили новую версию модификации (мода), которая добавляет в игру The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition текстуры высокого разрешения.
REGNUM 15:19
Экономика
Мировой спрос на алюминий упал на 6,4% из-за коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное воздействие на глобальный рынок алюминия, в результате чего спрос на этот металл в мире уже упал на 6,4%. Об этом говорится в отчете ведущего российского производителя алюминия "Русал", распространенном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже.
ТАСС 21:44
Политика
Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом
28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru 22:10
Общество
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год
Российская газета 21:37
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Здоровье
Три новых пациента с коронавирусом выявили в Амурской области
Три новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Амурской области, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
ФАН 24 апреля в 03:36
Космос
В Сети показали видео с вылетевшим из кратера вулкана НЛО
Актуальные Новости вчера в 23:01
Общество
Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США
Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
Происшествия
В супермаркете Благовещенска неизвестный выстрелил в охранника
Сегодня, 26 апреля, в одном из супермаркетов города Благовещенск случилась стрельба – неизвестный посетитель открыл огонь по охраннику магазина.
Discover24 03:26
Общество
Мишустин утвердил правила возмещения потерь туроператорам
"Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.
Вестник Кавказа 11:50
Происшествия
В лесах Иркутской области потушили 24 пожара
Известия 06:06
Общество
Еще 58 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
В воскресенье, 26 апреля оперштаб сообщил о 58 новых случаях COVID-19 на территории Свердловской области.
Kursk.com 05:15
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Руководство Эредивизии приняло решение досрочно завершить текущий сезон из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 24 апреля в 12:49
Общество
В Уфе приземлился рейс с российскими туристами из Гоа
Ранее в воскресенье в Уфу прибыли 117 российских туристов из Дубая, жителей Башкирии разместили на двухнедельный карантин, а жители Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей, Татарстана, Пермского края уехали домой на автобусах, часть пассажиров — 50 человек — внутренним рейсом улетели в Екатеринбург.
РИА Новости 18:56
Общество
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после возвращения на Даунинг-стрит может объявить об ослаблении в стране карантинных мер, введенных из-за распространения нового типа коронавируса, на этой неделе, раньше объявленного срока, предполагает газета Telegraph.
РИА Новости 18:46
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Общество
В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
Политика
Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами
Российская газета 20:30
Авто
Банк ВТБ снизил ставки по автокредитам без залога
Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
Автоновости дня 04:55
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru 11:34