В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.

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Почти все священники Киево-Печерской лавры, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом. Кроме того, инфицированы также монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая располагается на территории лавры.

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились почти все священники

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